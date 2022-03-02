周八駿：港人生命和健康是香港一切的基礎

第五波疫情仍在擴散，但確診患者人數已達前4波總和的多倍，香港染疫人數已超過武漢累計病例。

第五波疫情仍在蔓延，但死於新冠的患者，已遠多於前4波的總和，迄今香港因新冠而亡者已超過2003年死於SARS的人數。

有特區政府的專家顧問，如許樹昌，曾表達不認同香港推行全民強檢，後來卻倡全民強檢同時「封城」；袁國勇也曾經不認同全民強檢，而今亦稱不反對全民強檢加封城，他強調政府必須確保市民在封城期間的食物和日常生活用品供應。香港社會要求全民強檢加封城的呼聲就更強烈了。然而行政長官2月22日再次稱無計劃「封城」。

防抗新冠 眼下武漢優於香港

2月23日，行政會議成員湯家驊資深大律師在facebook發表〈不禁足的全民強檢〉，解釋政府拒絕封城的理由。他的基本觀點是香港不是武漢，「香港是一個獨立行政區；武漢不是」，「香港是一個國際金融、商業中心；武漢不是」。

展開來，湯家驊講了兩點。其一，香港是國際金融中心，不要說封城一星期，即使封城一天，都不行。他的原話是：「假設在中央全力支援下，我們把每天檢測量由10萬次提升至100萬次，全民檢測也需時超過一星期。不要說一星期，試想想，封城禁足一天會有什麼後果？所有金融、商業市場和運作要停頓、所有必要服務包括邊防工作、執法行動、緊急服務、以至清潔排污要停下來。噢！你說，他們可以豁免。對不起！病毒有眼不識泰山？只會傳染普通市民？不會。有豁免便有漏洞。你說，分區可不可以？一家人只容許一人外出買必須（需）品可不可以？可以，但這也是漏洞；澳洲的『封城』便是這樣。」

其二，香港貫徹「一國兩制」，香港與深圳的出入境管制紋絲都不能動。湯家驊的原話是：「武漢封城禁足有周邊省城支援日常必需品，若香港要依賴深圳做同一工作便是要全面放棄獨立邊境制度，也是說要暫時擱置『一國兩制』的各種特點。這不是說了算的事。」

坦率地說，湯大律師，你的觀點是錯的。

的確，香港不是武漢，香港市民不是武漢市民；但在新冠病毒面前，香港和武漢、香港市民和武漢市民，有什麼區別？

Omicron沒有因為香港是國際金融中心而有特別優待，香港市民面對Omicron沒有表現出高於武漢市民的免疫力。香港和武漢承受Omicron打擊的能力，取決於兩個城市防抗新冠疫情的制度、機制和政府能力的差別。眼下事實是，武漢優於香港，湯家驊先生你難道沒有看見？

短時間封城 無損國際金融中心

「封城」的確會打擊經濟，包括金融活動；但事實是，短時間暫停金融市場，未必損害金融中心地位。香港在1987年10月股災時曾人為地關閉證券市場4天，當時確實有損香港金融中心的國際聲譽，但在香港金融界及其他相關界別共同努力下，很快彌補了，沒有損傷香港國際金融中心在全球的位置。紐約金融市場在2001年「9．11事件」後也短時間關閉了，人們予以理解，不影響紐約在全球金融市場的領先地位。香港為抗疫而短時間封城，也不會對香港國際金融中心地位造成損害。

非常時期非常措施 怎破壞一國兩制？

香港缺乏資源，封城確實必須求助內地，尤其是緊鄰的深圳。為支援香港，可能需在香港封城期間暫時向來自內地的車隊和人員開放出入境管制，但那是非常時期的非常措施，一旦香港封城結束，隨即恢復出入境管制。請問湯家驊，怎麼會破壞一國兩制？

關鍵在於，封城時間必須短。據報道，林鄭月娥宣布的時間表，是全民強檢大約需3星期。這麼長時間，當然會打擊香港國際金融中心地位，而且會造成防控疫情新漏洞。被湯大律師譏諷稱為「最有智慧的專家、議員和評論員們」所擔心的，正是長達約3星期全民強檢的效果，他們不僅要求封城，而且要求政府大幅縮短全民強檢時間。

內地同胞聽聞香港全民強檢需約3星期，莫不嘩然。從現在起，每幾天確診病例就翻一番，等到啟動全民強檢，達七八十萬確診病人需特區政府安排集中收治，數倍於確診病人的密切接觸者和次密切接觸者需特區政府安排集中檢疫。作為行政會議成員，應當催促行政長官及其管治班子真正進入「作戰狀態」。

歸根到柢，人民至上，生命至上。香港居民的生命和健康，是香港一切的基礎、是香港國際金融中心的基礎、是一國兩制的基礎。

作者是時事評論員

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[周八駿]