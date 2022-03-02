劉銳紹：十年天地干戈老 四海蒼生弔哭深──旁觀中國對烏克蘭危機的策略

（1）中國欲作壁上觀和借力打力

──從中國利益的角度看，俄羅斯出兵烏克蘭，將對中國產生「圍魏救趙」的作用。中國正與以美國為首的西方陣營角力，今年將是重要的一年。就在此刻，俄羅斯主動攻打烏克蘭，客觀效果就是分散了美歐的焦點和能力，減少對中國的壓力。這是顯而易見的內容。

──大陸趁機對台灣加壓，近期在台灣周邊的軍事動作加劇，就是典型例子。即使在現實上，大陸快速攻台的可能不大，但至少可制約台灣近期與美國進一步走近的形勢（拜登派出跨黨派代表團，以及美國前國務卿蓬佩奧的訪台行動，將加深中美裂痕）。

內地還有一種盤算，就是讓現實令台灣知道，美歐等國對烏克蘭的承諾，只是一張薄紙，不切實際。且看美歐國家在戰事爆發前後的言行，就可發現國際的政治承諾能否履行，完全視乎其本國的利益而定。例如制裁俄羅斯的經濟和金融，舉棋不定，拳頭握緊，高高舉起，輕輕放下，而且張開指縫，放水也！

──基於中俄聯手對抗美歐的政治需要，中國的言行傾向俄羅斯，已是路人皆見。中國歡迎俄烏盡快舉行直接對話談判，一向有輕有重；但在戰事爆發、俄軍已炮轟烏克蘭首都基輔之後這樣說，外界評介的客觀效果，是「間接勸降」。如在俄軍發兵之前強調這一點，針對對象就是俄羅斯。可見，時間和效果最能說明問題。

中國也反對美歐陣營使用制裁手段，更反對沒有國際法依據的單邊制裁，因為美歐的制裁也不是建基於烏克蘭的利益，而是對俄鬥爭的一種手法，也許日後還會輻射到中國身上。可見，大家也是互相利用，問題是能否利用得好而已。

（2）如意算盤不如意 避免戰火半焚身

──也許中俄都希望速戰速決，烏克蘭即使不投降，也會很快戰敗。可是，烏克蘭人的抗戰情緒高漲，顯示「辛苦成巢君勿笑，從來吾亦愛吾廬」（宋代彭汝礪詩句）。此外，全球多國反對俄羅斯入侵烏克蘭的活動正在擴大，促使不少國家和國際組織加入制俄行動。內地也有零星的反俄行動，網上的反俄言論就更難完全禁絕了。

──美歐國家的制裁行動初時有如雞毛蒜皮，看來是在觀察俄羅斯的實際行動。但在俄羅斯真正出兵之後，西方陣營的制裁就來得很快，而且提升的幅度和範圍也比預期中大；尤其是普京下令核武部隊進入高度戒備狀態，西方陣營的反應也強烈起來。例如德國在「環球銀行金融電信協會支付系統」（SWIFT）議題上制裁俄羅斯的態度，也變得積極。

這裏可看到兩點：一是西方陣營的虛假，保障自己的利益為重，真正協助烏克蘭的利益為輕。二是西方陣營即使虛偽，但假如它們感到自己的利益受損而「打真軍」的話，其威力確不能低估。俄羅斯和中國一樣，表示不怕西方的制裁，而且也受慣制裁。可是，當現實壓力降臨頭上，就要衡量形勢比人強的策略了；即使不妥協，也要想出不失立場的彈性方法。這一點同樣值得中國研究。

──中國基於眼前大勢，必須與俄羅斯同一陣線，但必須有多手準備。如果繼續只採取現行的親俄策略，將會跟歐洲國家增加矛盾（跟美國增加矛盾則在預期之中）。假如日後歐洲與美國聯手對付俄羅斯的壓力，轉移或輻射到中國身上，中國又能否應付自如呢？俄羅斯屆時又會否發揮同盟作用，協助中國呢？這些既是歷史經驗問題，也是現實考慮問題。

况且，這次俄烏之戰已成為現代「超限戰」（超出任何界限的戰爭）的實驗版，規模雖然不大，但已是全球兵家都在研究的內容。尤其是金融戰領域，美歐更利用這次機會進行有機組合的實戰，即使中俄聯手（假如真的話）也未必確保勝利或不受傷。這一點也需要北京高度清醒。

（3）顯露思維確實「與別不同」

──中國初時提醒身在烏克蘭的國民，要顯示中國人身分，也許這是保護之法，估計俄羅斯很快直搗黃龍。但後來形勢惡化，中國馬上提醒國民不要隨便表露身分。中國的撤僑行動也相對較晚，引起當地的中國國民不滿。這到底是駐烏克蘭的外交人員判斷失準，還是來自上級的指示不準？不得而知，但值得檢視。

──內地不少「小粉紅」附和、演繹或擴大官方政策的言行，有些還過了頭（例如「歡迎烏克蘭美女來華」），引起烏克蘭人的強烈反感，間接導致身在烏克蘭的中國人陷於危險境地。可見，平時放鬼出行，關鍵時刻卻不能控制鬼的異動。這是中國的一大弊病。

後來，官方清理了不少失當言論，但這又暴露了中國原來有強大力量控制網上輿論，又引發言論不自由的問題了。

──中國認同俄羅斯對烏克蘭歷史的表述，即接受俄羅斯出兵的理由。但歷史的原點應該從哪裏計算？又是複雜的問題。如果中國不清晰處理，同樣問題會發生在中國土地上。必須小心處之！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]