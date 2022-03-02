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筆陣：強檢舉棋不定 「合法欠租」虛招 ／文：陳景祥

【明報文章】本想寫《財政預算案》，但見到周一公布本地染疫個案高達3.4萬多宗，且疫情沒有緩和迹象，相比之下，其他議題已成次要；當務之急，是必須以雷霆手段，盡快遏止疫情擴散。

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