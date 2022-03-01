陳復新：預算案增抗疫資源 不忘紓困投資未來

筆者認為預算案整體全面，在有限的公共資源下仍能用得其所，並樂見政府一方面就抗擊疫情增撥更多資源，包括向防疫抗疫基金進一步注資120億元，以興建各類抗疫相關設施，並增撥約350億元用作增購檢測劑、疫苗、抗疫物資及相關配套服務；另一方面亦就紓困措施加大力度，包括向每名合資格的18歲或以上香港永久居民及新來港人士發放1萬元電子消費券，以刺激及帶動本地消費，有助疫後提振零售、餐飲消費及旅遊等行業，並減低目前疫情對相關行業的影響。同時，預算案建議於2022/23課稅年度起增設住宅租金開支扣除，扣除上限為每個課稅年度10萬元。筆者喜見司長採納德勤的提議，以減輕沒有物業而須納稅市民租住私人物業的沉重租金負擔。

冀考慮向更多行業提供稅務優惠

預算案中雖然提及多項在創新科技方面的措施，包括成立50億元「策略性創科基金」及倍增「大學科技初創企業資助計劃」的每所大學資助額至1600萬元，惟筆者冀政府能提供更多稅務優惠予本地私人研發機構或科研中心，以進一步鼓勵本地相關科研及創科行業發展，並吸納相關行業專才，例如放寬申請成為認可研發機構或科研中心的條件，及加強申請過程透明度，並擴大和放寬研發開支扣除方面的合資格開支範圍，同時亦能就在香港成立並符合條件之高新科技企業，提供利得稅豁免及優惠。

筆者寄望政府可考慮繼續向更多行業提供稅務優惠措施，以促進本港經濟發展，並優化營商環境。例如把現有給予企業財資中心在符合指定條件下能享受8.25%利得稅率的優惠，推廣至以香港作為地區總部的企業，以吸引更多跨國集團在港成立地區總部，並吸納更多資金投資香港及高管人才來港發展。同時，筆者認為此能與預算案中提及的、就單一家族辦公室管理的合資格家族投資管理實體提供稅務寬免的措施，發揮協同效應，深信此舉能進一步吸引有意來港營商的企業，繼而增加稅項收入。

總括而言，筆者樂見政府在較少的財政盈餘情况下，能投放更多資源抗疫，同時不乏利民紓困及投資未來的中長線措施。筆者相信在疫情減退後，配合政府落實各項措施，香港經濟定必能重拾穩健增長的發展步伐。最後，祝願各位讀者身體健康。

作者是德勤中國稅務總監

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[陳復新]