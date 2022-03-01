孫興杰：俄烏戰爭與世界秩序底層邏輯的斷裂和重組

俄軍以使烏克蘭「非軍事化」為作戰目標的進攻行為，打破了二戰結束以來歐洲秩序的基本框架，即兩個主權國家之間的戰爭。歐洲人驀然發現，一夜之間似乎回到上世紀30年代末，當時歐洲處於一場全面戰爭的邊緣。

當前俄烏戰爭的短期原因，是北約、美國無視甚至傲慢回絕俄羅斯關於歐洲安全保障的訴求，加上烏東地區自2014年來的分離主義活動，俄羅斯通過軍事手段來重建自己的安全範圍。

從中時段來說，則是冷戰結束之初，冷戰相關各方沒有達成和簽署「戰後」和平協議的結果。在歷史上，一場大戰之後要進行戰後秩序的安排，保障一段時間的和平秩序。冷戰結束並不必然導致蘇聯解體，或者說冷戰結束和蘇聯解體是兩回事，但西方將兩者等而化之。由此造成一個態勢，即冷戰終結是一個持續過程，西方集團持續東擴、吸納前蘇聯空間，而俄羅斯則處於持續撤退中。普京發動進攻的一個原因，就是北約5次東擴之後，俄羅斯要「絕地反擊」。

理解普京訴求目標 要按帝國思維

從長時段來看，俄烏戰爭則是帝國傳統與現行國際秩序之間的激烈對抗。去年普京發表的〈論俄羅斯人與烏克蘭人的歷史統一〉及今年2月21日發表的長篇電視講話中，全面披露俄羅斯的國家戰略觀，完全否認了包括烏克蘭在內的前蘇聯加盟共和國的主權歷史基礎和法理依據。普京的電視講話一出，歐洲媒體驚呼這是宣戰書，其後普京不得不出面澄清，自己沒有在俄羅斯帝國疆界內重建帝國的計劃。普京對俄烏關係的理解和認識並非兩個主權國家的關係，而是基於俄羅斯帝國傳統和歷史演變，他提到的敖德薩等城市都是俄羅斯帝國征服而來，但現在這些領土已成為其他主權國家的領土。二戰結束後的國際秩序建立在主權國家基礎之上，俄烏之間既然已劃定邊界，雙方就要尊重和承認主權國家的邊界，這是國家之間的和平基礎；一旦否認主權國家邊界的合法性，回到帝國範疇，的確會進入俄羅斯所判定的「混亂世界」，甚至比霍布斯（Thomas Hobbes）所說的「叢林狀態」還要糟糕。

主權國家的構建及合法性出現了重大裂變，在俄烏戰爭中表現尤其明顯。過去一段時間，非洲多國出現政變，但基本是在主權國家範疇內的權力組織形式問題，無關主權國家合法性。烏克蘭是蘇聯解體之後「製造」出來的國家，還在國家構建過程中，而烏克蘭所處的周邊環境亦非常不利，處於俄羅斯和北約兩大力量夾擊之下，左右為難。外交政策和國家構建綑綁在一起，這是烏克蘭的悲劇。俄烏戰爭開始後，普京呼籲烏克蘭軍方推翻現政權，暴露出俄羅斯提出所謂烏克蘭「非軍事化」的真實含義。如果以現代政治思維來看，很難理解俄羅斯的戰爭目標：俄羅斯反對的是北約東擴，而烏克蘭並非北約成員國，為什麼俄羅斯不進攻自己周邊的北約成員國呢？而按照帝國思維，就能理解普京的訴求和目標：以北約為核心的西方軍事集團也是一個帝國，烏克蘭處於兩個帝國的夾縫中，况且烏克蘭曾是俄羅斯帝國一部分，在帝國對峙之下，俄羅斯將烏克蘭納入其中作為安全緩衝區，就可以理解了；而烏克蘭總統澤連斯基政府並不聽話，那俄羅斯派軍推翻現政府，更換領導人，也是常規操作。

戰爭弔詭之處：戰火「鍛造」烏克蘭

1月初哈薩克發生政變，俄羅斯軍隊干預之下，穩定了托卡耶夫政權，事實上實現了政權更迭。從這個角度看，哈薩克之變無疑具示範效應，是俄羅斯重塑前蘇聯空間的其中一環，而俄烏戰爭則是後續動作。問題在於俄羅斯圍攻基輔，已經讓戰爭性質發生巨變，澤連斯基政府領導的是一場反俄衛國戰爭。此戰之後，烏克蘭民族和國家將在戰火中被「鍛造」出來。這或許是這場戰爭的弔詭之處——普京認為烏克蘭是蘇聯「製造」出來的，而普京則可能「鍛造」烏克蘭。

全球化局部失敗 但網絡依然完整

俄烏戰爭攪動了全球資本市場，歐美急劇升級對俄制裁，包括普京和外長拉夫羅夫都在制裁名單中，由此形成了歐美為核心的國際經濟金融體系對俄羅斯軍事行動的約束和制衡。俄烏戰爭是否意味着全球化終結？並非如此。全球化的本質其實是分工合作的市場經濟體系擴張，形成了基於共贏為基礎的合作和信任網絡。全球化網絡將全世界絕大多數國家都包羅其中，包括俄羅斯。市場經濟、技術創新等因素，從根本上說是16世紀以來海權興起之後的產物，由此在地緣上形成了海權與陸權的競爭與合作格局。

俄烏戰爭的本質，是俄羅斯（帝國）陸權系統對英美（包括歐盟）海權系統的對抗。俄羅斯的優勢是軍事、能源等物質性權力資源，而英美的權力則主要體現在金融、貨幣、貿易等「黏性」權力。兩種權力性質不同，海權系統如同一張網，更具韌性。俄烏戰爭意味着俄羅斯主動與全球經濟體系「脫鈎」，也可說是全球化的局部逆轉和失敗，但全球化網絡依然完整，俄羅斯所擁有的天然氣、石油等原材料，從長遠來講是可以替代的。當然，短期衝擊非常大，尤其是對資本市場的干擾非常劇烈。一旦俄烏戰爭形成僵局，烏克蘭將成為海權體系持續消耗俄羅斯的「黑洞」，而全球化系統亦將開啟自我修復進程。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授

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[孫興杰]