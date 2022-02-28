顏汶羽：議會迎新氣象 要用行動回應市民期望

議會內風清氣正 議員們百花齊放

今屆立法會議員的背景比過去任何一屆都更加多元，既包括法律界、商界等各專業界別的行業精英，又涵蓋扎根基層、長期服務社會的骨幹，具有廣泛代表性。立法會內90位愛國議員將自己的專業知識帶到議會，將對社區民生事務的關注帶到議會，更將基層市民的心聲帶到議會。運作兩個月，各項事務有序開展，之前「攬炒」、「拉布」等不和諧現象不見了，取而代之的是務實貼地的建言，及為解決香港所積存的深層次社會問題的有效建議。

立法會是香港特區的立法機關，與行政機關既要相互制衡，又要相互配合。然而過去議會內的分化和惡鬥，拖緩了香港經濟建設的腳步，民生發展亦大打折扣。新選制下的立法會，令行政與立法形成良性互動，帶動了特區政府管治效能的提升，也加速了香港融入國家發展大局的進程。

回歸理性的議會讓市民看到希望，社會自然對議員有更高要求，更着重議事質素，政策倡議的創新性、可行性及解決社會問題的能力。港澳辦主任夏寶龍早前提出，議員不要做「橡皮圖章」和「表決機器」，需不斷提升參政議政能力，做真正的民意代言人。這些希望和鼓勵，是對今屆立法會議員的最好鞭策，我們亦將以實事求是、以民為本的態度，為市民謀利益，為香港謀前途，發揮好監察政府的職能，讓政府「急市民所急」，推動良政善治，還香港吏治清明。這是今屆立法會所肩負的重擔，亦是我們每一個議員的使命。

百步無輕擔 重中之重是解決民生問題

我毅然踏入政途已有十餘年，其間與九龍東居民共同成長，心裏早已有一股「九東情」；而這次能擔任立法會議員，讓我覺得「能力愈大，責任愈大」。醫療、貧富不均及交通社區規劃配套，始終是制約九龍東發展的難題；解決這些問題，就是我任期工作的重中之重。要提升醫療效率，需要推行家庭醫療券以平衡公營醫療資源；要紓緩貧富不均，就要推行針對地域性貧窮的政策措施；要打破半山居民下山難、人車爭路等問題，東九龍鐵路線和啟德單軌列車必不可少！以上所列都是迫在眉睫的問題，需盡快正視和解決。

近日聽到來自各界對新一屆立法會議員的肯定，我也會將這份肯定化作信心，牢記市民的囑託，切實解決市民關心的社會問題，推動良政善治。一份支持也是一份提醒，我亦將不忘初心，為九龍東、為香港、為國家不斷前行。

作者是立法會議員（九龍東）

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[顏汶羽]