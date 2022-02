江玉歡：立法會的監督權——反思與前瞻

立法機關對行政機關的監督權,於很多國家都存在。每個國家因應它們的歷史、憲法和法律,其立法機關監督權也有不同的地方。簡單來說,立法機關的監督權體現了問責制,提供了一個重要途徑,讓政府透過立法機關及時找出政策中現有及預計的問題、可改善的決策程序、政策施行的漏洞等等。若立法機關能有效地監督行政機關,必定有助建立和維持公眾對政府的信心。

在立法會監督權方面,我最想談的是我們常用的質詢權。於每周大會會議和不同事務委員會的會議上,議員確實有很多機會向不同政府官員就施政提出質詢。我在上任的第一個月內,感受最深的便是每次開會都像限時的問答比賽。

議員須充分了解議題 官員須志在解決問題

若質詢能有效改善施政,那當然多做無妨。但事實是否如此?我舉兩個例子,例如在保護兒童方面,有關質詢早於2018及2021年多次在大會上提出;另一個例子是追討贍養費,有關質詢由2017年開始,也是多次在大會上提出,並由有關官員解答。類似情况,亦有出現在其他議題。從上述兩個例子來看,我擔心立法會的質詢權只是一個長時間下的問答環節。一個政策問題,問了幾年都解決不了,究竟是立法機關沒有好好跟進,抑或行政機關沒有重視質詢權或其帶來的後果?我看兩者都有責任。

我認為,要履行好監督權,議員本身必須對議題或政策有充分了解及前瞻性的看法,而官員則須以解決問題為目標,去回應及解答議員的提問。若質詢只流於問答技巧的切磋或防衛式的閃避,對改善施政起不了大作用。質詢政府官員佔立法會大會及各事務委員會的不少時間,加上現屆有90個議員,怎樣善用會議的質詢時間和改善質詢的質素,值得思索。在不少重視公共行政的國家,怎樣改善立法機關的監察權(legislative scrutiny),往往是一個重要的研究議題。

立法會的監督權,整體而言應重質重量。刻下我個人認為最需要的,是改善監督的質素,這可透過加強討論的深度、就個別機關或部門設下年度工作指標,或就個別議題或政策定期跟進,改變政府機關對議員或委員會作出提議的接受態度。

誠然,沒有人喜歡受到別人批評,而事實上,我們很多時候都有「希望自己是對的」偏見(bias of wanting to be right),亦會有確認偏見(confirmation bias),即總是只聽取那些確立自己立場的意見。若有以上偏見,再加上其他因素,官員很有可能作出錯誤的政策決定。若有關政策產生的問題長年累月都不能解決,作為立法會議員確有職責,以廣大香港市民的利益出發,提出批評,指出有關錯誤或應改善的地方,政府部門亦要有勇氣接受意見。我認為,只要議員本着以市民最大利益出發,以改善特區政府施政為目的,向政府提出意見,以令政府考慮改變它的政策或行動,那些批評總會被視為是建設性的。

最後,我想同讀者分享國家前主席毛澤東說過的一番話:「因為我們是為人民服務的,所以,我們如果有缺點,就不怕別人批評指出。不管是什麼人,誰向我們指出都行。只要你說得對,我們就改正。你說的辦法對人民有好處,我們就照你的辦。」《人民日報》曾經就此刊登一篇文章,談及這種容人、容事、容言的氣度與雅量。我相信若議員和官員同樣有這樣的氣度與雅量,加上以香港長遠發展和廣大市民的最大利益出發,必定對發揮立法會的監督權起到積極正面作用,市民亦會樂見。

作者是立法會議員(選舉委員會組別)

(本網發表的時事文章若提出批評,旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點,目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點,循合法途徑予以改善,絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意)

[江玉歡]