納扎爾拜．葉爾肯：俄國對烏克蘭軍事行動 無奈之舉還是勢在必得？

普京講話針對國內而非國際

透過分析普京在烏克蘭危機「升級」之際向本國公民發表的講話，不難看出事件的緊迫性和複雜性。普京首先以「同胞」、「羅斯人」、「東正教徒」等有濃厚歷史政治及文化宗教色彩的詞彙，強調俄烏兩國「統一」的重要性，明確認為俄國的「強盛」是建立在「兄弟國家」間穩固的「大一統」基礎上。

其次是通過否定蘇維埃時期布爾什維克遺留的列寧主義及斯大林主義意識形態和地緣政治「遺產」，指出當今「俄烏矛盾」的根源，表示其思想「純屬」烏托邦，可謂「後患無窮」，因此所屬「原罪」難以抹去，而俄烏同屬「受害方」。

最後則以譴責烏克蘭民族主義和北約東擴的方式，為危機爆發以來一系列軍事行動辯護，強調其必要性和合法性，其中烏克蘭境內自獨立後的「去俄羅斯化」和「強制同化」是關鍵所在。

面對歐美各國相繼展開的連環外交攻勢，俄國其實已力不從心，其長期以來針對烏克蘭的「軍事壓力」，伴隨美英法德四國的外科手術式「利益分割」，已喪失了原先的「絕對優勢」。為進一步避免陷入東西兩線包圍和政經全面孤立，俄國心理上雖早已「知難而退」，但在實際行動中依舊呈現出「迎難而上」的姿態。

早前承認烏東「叛亂地區」的獨立和派遣俄武裝力量入駐「維和」的核心目的，並不是引發烏克蘭全面戰爭，相反是將俄國與北約在烏克蘭危機方面的明確「矛盾」和潛在「風險」，收縮至頓涅茨克和盧甘斯克兩地，使其由原先的「模糊地區」轉變為「實質緩衝區」。因此「承認」和「派遣」不等同「入侵」，而是原有區域軍事力量實際公開化，其意涵等同克里米亞危機初期的分離目標，即「切割」但「尚不合併」。

普京急需與北約「單獨立約」

俄國的「承認」之舉可謂失大於得，普京為了贏得中美「冷戰」關鍵期之戰略主導地位，不惜「犧牲」原蘇聯空間內所有俄羅斯族裔的利益，進而與美國所主導的西方達成有利於己的長期戰略協定，扭轉當今不利之格局，使俄國再次實現「偉大」。

對此，美國拜登政府亦心知肚明，所以踏入2月以來自始至終都通過「刺激」的方式測探俄國戰略紅線，為可能的歷史性會談做好準備。因此，俄國「承認」烏東叛區之舉表面上是「西進」，但實質是「東退」。可是需明確的是，俄國依舊保留着短期內捲土重來的實力和條件，而烏克蘭則依舊陷於長期的「進退兩難」困境，所以烏克蘭危機博弈並無最大贏家，最大變化就是烏東叛區實際政治和軍事力量的「公開化」。

普京於2月24日以「去軍事化」和「去納粹化」為名開啟「特別軍事行動」，告知並警示世界「軍事威脅隨處存在」，並不僅局限於東歐烏克蘭。對俄方而言，此次軍事行動並不是「入侵」烏克蘭，相反是「自衛」——準確地講是同時「捍衛」俄國歐亞戰略之兩大地緣板塊利益。

俄國「迫不得已」的軍事行動一方面是「狗急跳牆」之舉，另一方面則是「破釜沉舟」之策，其直接效果是再次將烏克蘭危機升格至軍事層面，撇開分別代表歐盟政治和經濟利益的法德兩國，進而直接與代表北約的美國進行一對一「最終談判」，以犧牲原蘇聯地區所有俄裔利益為「主要代價」一舉定乾坤。這是因為身為「第三羅馬」的俄國「雙頭鷹」（見於俄羅斯國徽），決不允許歐亞大陸兩端任何一個國家隱約或公開挑戰其自身所屬的「陸權強國」地位，並且阻擋其百年一遇之「重返亞太」戰略的順利實施，所以強而有力的「軍事嚇阻」勢在必得。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

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[納扎爾拜．葉爾肯]