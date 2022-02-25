施林海：人莫知其子之惡——從梅媽登報聲明說起

到底是錢銀糾紛、分財不均，還是梅媽清醒、大義滅親，箇中玄虛只有他們知曉。但大家都清楚的是，梅媽年近百歲，梅啟明也年約70，他們近40年的「錢銀事迹」，眾所皆知。梅媽已屆耄耋之年，這套連續劇仍未落幕，真不知是可嘆還是可悲。更令人感慨的是，他們的「提款機器」、也該是他們親人的梅艷芳，已在約18年前離開了這個在愛情上得不到歸宿、在親情上得不到溫暖的世界。

愛而不教 淪於不肖 陷於大惡

對於溺愛，儒家經典《大學》的看法是：「故好而知其惡，惡而知其美者，天下鮮矣。故諺有之曰：『人莫知其子之惡，莫知其苗之碩。』此謂身不修不可以齊其家。」大意是每個人都有自私和偏見，影響自己對事物的看法。故此作為父母的，很難看到自己孩子的缺點（惡）。韓非子也有「夫嚴家無悍虜，而慈母有敗子」的警告。司馬光對於母愛的看法則是：「為人母者，不患不慈，患於知愛而不知教也……愛而不教，使淪於不肖，陷於大惡，入於刑辟，歸於亂亡，非他人敗之也，母敗之也。」這3個評論鞭辟入裏，道出為人父母者必須養教結合、嚴慈相濟、不可溺愛的道理。

中國古代有許多關於家庭教育的警世故事，清代長篇小說《歧路燈》為其一，可與梅媽事件遙相呼應。它敘述明代一個官宦子弟在母親溺愛下，走上歧路、墮落敗家的故事。這母親王氏教育水平低、貪財好利、目光短淺、不講原則、不分是非，對兒子百般溺愛，嬌慣縱容。王氏眼中，兒子犯錯原因都在別人身上，每當兒子犯錯，她只會包庇護短，諉過他人，從沒想過要加以訓導，導致兒子胡作非為，終致諸般禍患。故事結尾以兒子幡然悔悟痛改前非，最終重振門楣，大團圓結局告終。但稍有人生體驗的人都明白，現實中沒有多少美好結局，愈是溺愛孩子的家庭，後果就愈嚴重，甚至導致悲劇。

中文實在傳神，「溺愛」之「溺」，既有氾濫之意，也代表盲目，更有淹沒及陷入困境的意涵，比英文「spoil」更為深刻，也更多沉痛。我們先人千錘百煉、言簡意賅的文字固然高明，但是否亦透露出置身差序格局的中國人在溺愛孩子上，也比西方嚴重得多呢？看來也不用調研問卷，君不見我們的上一輩人，每當孩子磕碰到家具邊角，老人家就會心疼地一邊安撫、一邊拍打家具，說「都怪你，磕疼了我們的寶貝，壞東西，打你打你」。溺愛基因之根深柢固，由此可見一斑。

溺愛原因眾多，五花八門，但離不開兩大核心要素：毫無條件和毫無原則。當事者「一愛蔽目」，很難看到自己是「關心」還是「溺愛」、是「盡責」還是「縱容」、是「正常」還是「病態」，加上是家事，旁人難予提醒棒喝。長期下來很容易演變為一種畸形關係，溺愛者認為天經地義，被溺愛者覺得理所當然，結果惡性循環積重難返，產生種種問題。若家中還有其他兒女，又「不幸」孝順的話，那麼溺愛的惡果和代價將會轉嫁他們，承受難以擺脫的負擔和疲憊，更失去克盡孝道、享受天倫之樂的權利。梅艷芳就是最典型的犧牲品，死後也無法安寧。

本土之港式溺愛

《歧路燈》裏的王氏生於明代，梅媽則長於民國時期，她們的溺愛深受傳統觀念影響，是差序格局下的縮影。她們固然有自身責任，也有身不由己的宿命。可是到了日新月異的現代社會，溺愛依然是中國人社會典型特徵，多年前內地的「李天一事件」和「我爸是李剛」正是其中明顯例子。作為國際城市，一河之隔的香港也不遑多讓，醞釀出自理能力、情緒控制和抗逆能力均低的「三低」港孩。具數十年教學經驗的喇沙小學前校長梁周嘉平，退休前接受訪問，直言港孩問題源於父母缺乏耐性、過度保護。她建議父母與其勉強子女「十項全能」，倒不如豐富他們的生活經驗，培養個人自理能力，子女才能真正成材。

除了「三低」問題，港式溺愛還有另一特色：諉過他人和推卸責任，具體表現就是事無大小、缺乏理據，甚至強詞奪理的「投訴文化」。如此風氣下，孩子在學校裏有任何問題，上至學業成績，下至生活條理，某類家長想當然地將責任指向校方和教師。教聯會於2016年的調查發現，逾七成教師反映家長在投訴過程中態度／語氣欠佳，72%教師指「家長將屬於家庭的責任推給學校」，僅一半教師表示有信心處理家長投訴。教聯會又指直資學校的投訴情况比公立學校嚴重，或與中產家長教育水平高，對校內課程及活動會有甚多意見有關，例如學校規定不准佩戴耳環，有任職律師的家長卻以人權為由，要求學校允許女兒佩戴。該調查亦顯示，受訪教師認為促成家長投訴增多的原因眾多，包括以消費者心態看待教育（83%）、過度重視自身權利（72%）及社會缺乏尊師風氣（62%）。

此風所及，造成諸般不良後果，尤其打擊老師的士氣。由於教師動輒得咎，難以適從，且未必得到校方理解和支援，「寒蟬效應」下最常見的結果就是少做少錯、不做不錯，漸漸失去本來的熱情和愛心，影響教學質素，更難以因材施教。如此惡性循環，結局如何？誰又是最大的受害者？

筆者朋友曾有一個親身體驗。好幾年前，他的兒子及同學代表學校參加某團體設計比賽，最終得季軍。有名同學頗失望，傷心痛哭，而家長的安撫方式是：「阿仔，唔係你嘅錯，你做得好好，係評判偏心作弊，好唔公平。」然後跟身邊家長說：「有無搞錯，咁樣小朋友會有陰影啊嘛，一定要投訴！」接着就開始此起彼伏的熱烈討論。

那個孩子一邊抹着眼淚，一邊看着母親喋喋不休、怨天尤人。大人的話，他全都聽得清清楚楚。

柳宗元在《種樹郭橐駝傳》中說得深刻，「雖曰愛之，其實害之；雖曰憂之，其實仇之」，道出過度關心和干涉，終致適得其反、自食其果的道理。現代社會競爭激烈，人人身不由己，難免徬徨焦慮，作為家長，確實也不容易；但我們在費盡心思、全力培育下一代的同時，能否偶爾將目光從孩子身上移開，看看這個世界，一起去想想——想想我們是否忽視了什麼？又缺乏了什麼？最終又想得到什麼？

作者是專欄作家、中醫藥業者

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[施林海]