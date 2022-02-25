林筱魯：理性質詢提問 拉動鞭策政府

在《港區國安法》和完善選舉制度的基礎上，香港可以重建參政、議政平台。香港用了百多年時間，發展成一個多元社會，各階層、各界別對這個城市的發展，抱有共同願望，但在執行細節上卻不盡相同。新的選舉制度下，立法會的代表性橫跨全港10個地區、28個功能組別，以及不同性質的組織和團體。去年12月的選舉，參選者不再以簡單的二元對立意識形態作賣點，而是以民生利益為基礎，以專業態度，提出具體的政綱以爭取支持；靠的不再是口號式的謾罵，而是具質素的政策辯論。去除二元對立的結果並不是「一言堂」，而是以社會民生為重的多元互動格局。

第七屆立法會已履職兩個月，市民可以清晰看到來自不同背景的議員，都憑藉個人識見、經驗、判斷，在重建香港、重啟經濟、讓香港重新出發的各項議題上，以建設性的態度，向特區政府提出不同意見。當中的質詢與提問並不缺火花，但沒有「縱火」。

立法會其中一個重要職能，是推動特區政府依法施政。在行政主導的框架下，立法會議員行使基本法所授予的權力，鞭策及監督行政機關施政，為民謀福。立法會議員要「貼地」了解民意、民情、民心，理性地倡議，作為行政機關與市民大眾的橋樑。第五波新冠疫情爆發的這段時間可見，各位同事不斷向政府提供抗疫防疫點子，奔跑於地區、選民之間，聆聽和傳達他們的聲音，協助他們解決困難，急市民所急，正正是議員履責的表現。

選委會界別議員 更能做到兼容並蓄

然而，「皆大歡喜」並非公共行政中常見的詞彙，資源分配離不開「公平」兩字。不同人對怎樣才是公平，自然有不一樣的詮釋。不同界別的議員，在今屆立法會中，亦一如往屆，以他們界別的意見為本，監督政府。作為選舉委員會界別的議員，面對來自社會各界「五光十色」的選委，更能夠做到兼容並蓄、合力共融，更能從大局、香港整體利益出發，更能多考慮社會的中長期需要，而不讓眼前訴求主導一切，這才能真正協助特區政府施政，真正做到施政惠民。

今屆立法會的職能和權力，跟過往6屆並沒有任何分別；但今屆立法會面對的是一個久病的香港、一個長期被拖着後腿的政府，故此針對一些眾所周知的老大難問題，需要更大的凝聚力、更費周章的協商，方可以在前拉動、在後鞭策特區政府這頭巨獸，把香港拖離深淵，重新發力奮進。

作者是立法會議員（選舉委員會組別）

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林筱魯]