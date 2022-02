曾志豪：全民強檢加感謝黨和國家

同一時間,世界多個國家和地區宣布放寬、解封防疫措施甚至入境限制。平行時空,對比強烈,香港市民,能有何感?

全民強檢是「抄功課」,因為這是中國內地奉行的「動態清零」配套,全民檢測發現隱性傳播鏈。但特區抄功課只抄一半,因為沒有禁足,這將成為漏洞。

試想像,你上午做檢測,下午外出,這空檔已經有機會感染。用身分證年份分流檢測,也會出現不同步檢測的時差。

最大問題是,這種大規模的「全民強檢」真的有用嗎?世衛早就表示,「對無症狀人員進行普篩不是當前推薦的策略,因為這麼做的成本很高,而且缺少操作有效性的數據」(Widespread screening of asymptomatic individuals is not a currently recommended strategy due to the significant costs associated with it and the lack of data on its operational effectiveness)。林鄭月娥其實之前也不願意做全民強檢,可惜政情優於疫情,「一國」下沒有兩個政制,也沒有兩個防疫制度。

快分不清誰是香港醫療負責人

動態清零成為最新檢驗香港官員政治忠誠的指標,所以出現許多令人作嘔的表演,什麼「外國的與病毒共存是共赴黃泉」,也有輿論大拍馬屁「動態清零是最高人文關懷」;而內地專家煞有介事來港支援,但提出的許多建議都是「阿媽係女人」,什麼「加快檢測盡早醫治」等等;甚至內地提供大量醫療物資,但負責跟進的邱騰華局長說本港「醫療物資充足」(但日後如需要醫療儀器,不排除會向中央提出),即是說不論香港有無實際需要幫助,都要表示對中央幫忙的感激,甚至要展示「香港搞唔掂,全靠中央出手」的「沒有共產黨沒有新香港」主旋律。所以由駱惠寧出手宣講,各大富豪便坐言起行,再由鍾南山院士拍攝影片指「最高的人權就是人的生命,是健康的生命」。我都快分不清,誰才是香港的特首,誰才是香港的醫療負責人。

但動態清零真能令香港恢復經濟活力?如果可以,特首都不用把社交限制措施延長至4月。

或許這就是中央大力支持香港動態清零抗疫的原因——不單把病毒清零,也把香港的「自治」餘力全部清零。今天起,感謝黨、感謝國家吧。

