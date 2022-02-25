葉瀚璋：缺乏基礎設施 動態清零難行

內地動態清零的社會基礎

動態清零政策最早由國家衛健委提出，作為平衡常態化防疫和維持日常生活的折衷政策。去年12月11日國家衛健委明確說明，動態清零不等於「零感染」，意味着允許本土出現疫情，但通過「快準狠」的防疫措施來快速實施清零，其關鍵是在一個病毒潛伏期內完成對源頭的發現、流行病學調查，及對相關接觸人士的檢測和隔離，以達到對正常生活最小的影響。

衛健委主任描述動態清零政策時，指出是要在24小時內找到密切接觸者、次密切接觸者及潛在感染者，在一個潛伏期左右的時間控制住疫情發展。要做到這一點，除民眾配合之外，也有賴於內地得天獨厚的社會基礎及這兩年所建立的常態化防疫衛生體系。以上海為例，在今年1月24日記者會上，市衛健委主任講到，上海兩年前就已做好定點醫院牀位擴增工作，可快速調配醫院牀位，並儲備了後備定點醫院和救治牀位，以及多處可隨時轉換為收治中心的大型公共設施。同時，上海亦組建好一批醫護人員，隨時可支援定點醫院。

另一方面，內地的一大優勢在於無孔不入的基層社區組織。再以上海為例，除了居民委員會這些原本就有的建制之外，疫情發生後，上海組建了不少志願服務隊伍。他們在疫情監控及一旦發生封區等情况之後，就會成為當地政府在基層的協助力量，向社區運送物資及照顧日常生活需要。

另一方面，社區衛生服務中心擔負着維持日常生活的功能。無論是醫療諮詢、配送藥物或應急維修，上海市社區衛生服務中心都擔當着協調作用，保障居民不會因封區而無法獲得藥物及基本日常生活服務。同時，服務中心、全市藥房和診所都被納入市衛生健康體系中，形成龐大而滲透到每個社區的防疫體系。若撇除私隱問題，該體系在發現病情及協助被圍封市民的日常醫療需求上，發揮着重要作用。

港長期強調防疫 但只視疫情為「突發」

而今香港正跟從內地推行動態清零策略，卻忽視了本港缺乏類似的社區組織基礎，及缺乏支持常態化防疫的醫療設施，這些問題在本輪疫情中暴露無遺。有關問題亦源於香港一直以來雖長期強調防疫和清零，但只是將疫情視為突發情况的尷尬。

首先出現問題的是竹篙灣檢疫中心。自從生日派對事件以來，一直被市民詬病的竹篙灣檢疫中心管理問題，終於得以通過立法會議員和官員親身體驗而進入大眾討論中心。在檢疫中心僅僅使用約一半房間的情况下，運作就已出現困難，以致被隔離人士甚至無法及時獲檢測；進入及離開檢疫中心的安排，亦受立法會議員批評。這點反映出一旦出現大規模爆發，這些隔離設施雖然已經建成，但卻在種種考慮之下，缺乏足夠人手來應對突發情况，也失去了檢疫中心原應有的應對突然爆發的功能。

另一個問題則出現在封區的混亂中，不少傳媒報道，被圍封的市民甚至在落樓返工一刻才知被圍封；不少市民更要急急腳採購物資以應付圍封；核酸檢測亦要市民大排長龍，在安排上引起市民不滿。這些都反映了政府封區措施缺乏地區協助的結果。在資訊傳遞上，相比內地嵌入到居民生活中的居委會及社區服務中心，在資源上弱勢的本港地區民政事務處難以發揮類似作用，區議員亦不隸屬防疫體系之中，難以做到及時向居民發放封區信息。加上政府擔心會泄露封區決定，因此反而造成溝通不暢的問題。

核酸檢測安排帶來的不滿，亦與政府未為恒常化防疫準備足夠設施有關。早前疫情緩和，疫苗接種中心和檢測採樣站人流稀少，政府因此決定關閉部分設施。然而病毒威脅仍在，結果就是疫情突然爆發，無論檢測和接種疫苗都忽然無法負荷。截至去年底，上海全市有156間檢測機構，單日檢測量高達95萬份，在應對突如其來的爆發時，能快速承接檢測工作。港府似乎應考慮，在本輪疫情過後，要繼續常態化動態清零，政府能否快速動員龐大的檢測能力，進行大規模檢測以發現確診病例呢？

最後，物資採購和食物派送上，也顯示社區上的相關支援缺失，不少居民都無法理解政府在物資安排上為何會慢吞吞，出現食物無法及時送予居民的情况。固然疫情突然爆發，政府難免措手不及，但防疫兩年多，封區亦已多次，政府依然未有考慮過大規模圍封之後應如何維持居民生活，在內地城市看來都是難以想像的。

基礎設施缺失 動搖市民防疫信心

上述問題，不單止會影響特區實施動態清零的效果，也會影響市民對香港能否在動態清零政策下有效防疫的信心。動態清零的核心，在於對市民生活造成最小影響，以保障大部分人能生活如常。但綜觀本港今次疫情，又禁晚市堂食，又禁航班，政府原本稱通過「快準狠」的防疫措施迅速控制疫情，可讓市民安穩過年，但防疫措施一再延長，加上早前大規模封區使居民怨聲載道，這些都跟動態清零的初衷相距甚遠。現時疫情緊張，辣招固然可理解，但政府也應開始考慮，常態化的動態清零究竟有沒有相應的社會基礎和設施支援呢？市民現時盡顯防疫疲態，政府若缺乏這些基礎來實現「快準狠」的防疫承諾，下一次疫情來臨再以本次的辣招應對，長遠上也會打擊市民對政府能夠有效實施動態清零政策的信心。

作者是明尼蘇達大學科學、技術及醫學史博士生

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[葉瀚璋]