陳智傑：防疫資訊 應先穩定民心

現時香港每天下午都會有疫情發布會，由衛生專家及醫務統籌人員公布感染人數、死亡數字、部分相關個案資料等。這些醫學資料固然十分重要，然而近來感染人數及死亡數字大增，當市民一聽到動輒數千的感染人數，以及由個位數變為雙位數的死亡數字後，難免會惴惴不安。而官方的防護建議，則是這兩年來讓大家已覺千篇一律的「常識」：不要上街去、不要聚會、遵守政府防疫政策等。

切身問題困擾 港人難安心防疫

我無意否定這些建議的重要，但市民大眾如今面對的，是一些更切身、更直接、更多樣的生活難題：快速測試呈陽性了，下一步要去哪兒？急症室有人滿之患，私家醫院又未必收我，我可以去哪兒求救？什麼叫輕微症狀？孩子發燒多久、體溫如何，才應勞煩如今已疲於奔命的救護員和醫療人員？一旦進入隔離設施，情况及後續生活會如何？是否要預備「走佬袋」？這些看似「婆婆媽媽」的問題，正困擾無數香港家庭，讓民心惶惶不可終日。

除了個人切身的醫療問題外，防疫政策下的生活難題，幾乎已是整個社會的熱話：在公立醫療設施人滿為患、私家醫院未必處理確診患者之下，確診者及懷疑確診者愈來愈難取得醫療證明，在收到當局進入隔離設施的通知前向僱主請假。防疫政策關鍵在於市民配合，但在「手停口停」、被剋扣工資例假的勞資風險下，市民又如何能安心自覺地「居家檢疫」？

民間單位應發揮基層醫療角色

政府的疫情資訊發布，除了醫學數據和防疫政策外，也要盡量為市民釋除上述切身疑問，才能穩住民心，讓防疫政策事半功倍。在公營醫療系統面臨空前壓力下，民間的醫療單位更應發揮基層醫療的角色。假如有醫療專業團體、科技公司能夠與特區政府好好配合，推出網上及電話醫療問症服務，相信能讓市民大眾在盡力保持社交距離的大前提下，就自身及家人迫切的醫療需要，尋求初步的醫療及用藥指引。如今香港市民最大的難題，是於確診及懷疑確診後難以求助，政府現在的防疫熱線亦不一定由專業醫療人員接聽，並且因需求量龐大而很難接通。內地近年的網上醫療服務產業迅速發展，相關平台及操作技術或可借鏡，盡力加大香港基層醫療的功能，以求減輕公營醫療系統的壓力。

防疫政策往往由醫療衛生部門主導。然而，如今疫情已波及市民日常生活，特區政府除了發布疫情的醫學資訊外，亦要適時回應市民在防疫時的生活困難。中央政府保證供港糧食穩定，是回應此問題的重要一步；餘下的，特區政府有需要持續跟進：勞工處如何處理防疫要求下的勞資糾紛，民政局、運房局和社會福利署如何支援劏房及擠迫戶實行「居家檢疫」，如何支援安老院舍渡過這次防疫困境等，都是香港社會期待特區政府會梳理的切身問題。

政府要適時回應市民生活困難

疫情至今兩年以來，絕大部分香港市民自動自覺地戴口罩、勤洗手、注意日常衛生和消毒工作。香港疫情相對於全球各地，一直並不算嚴重，去年更曾一度「邁向清零」、「通關」有望。由是可見，香港市民大抵是願意配合政府的防疫政策。如今香港疫情急轉直下，醫療系統的壓力空前嚴峻，當局除了收緊防疫規定外，亦應顧及香港市民所渴求的是什麼資訊、個人及家庭正面對何種切身困擾，以至大眾在配合防疫政策時碰上什麼生活難題，才可穩住民心。

作者是香港恒生大學傳播學院副教授

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[陳智傑]