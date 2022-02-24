何喜華：說好了的「共同富裕」呢？

去年預算案原預計2021/22年度財赤將逾1000億元，最終收入大增918億元，開支減少288億元，換來是189億元盈餘，估計與真實兩者，竟相差約1200億元。除了來年仍或面對赤字預算外，預計未來數年皆有盈餘，2026年3月財政儲備更可重回逾1萬億元水平（見預算案附錄A）。在疫症肆虐下，財政儲備仍能穩步上揚，可見特區政府財政底子強勁，問題是有否決心引入新思維，大刀闊斧改變現狀。

既然口袋有錢，當局應如何善用公帑？早前談及如何運用公共資源時，陳司長曾提出四大原則，包括：讓基層市民更能受惠、推動「共同富裕」、增加優質就業機會、疏解深層次的住屋和貧富懸殊矛盾。司長矢志「人民至上」、推動共同富裕，強調不單要「做大個餅」（發展經濟），更要「將餅分好」（財富再分配）。今年預算案更提到經濟發展的初心：「經濟發展是為了提升所有市民的生活水平，讓大家都可以分享到發展的成果。這也是社會和諧的基礎。」（預算案第44段）

強調發展經濟 未有共富良方

司長的話使人動容，但如何提升市民生活水平？如何分享發展的成果？事實上，再好的理念亦必須透過政策落實，才能讓市民受惠；在力求經濟增長之餘，亦要做到公平合理的財富再分配。可是，預算案僅建議「豐富產業發展，邁向高質量而且具包容性的經濟增長，從而創造更多優質、多元的就業機會」，能否如願乃未知之數；縱使如願實現，亦只是「把餅做大」，未有處理財富再分配的根本問題。早前提及的「共同富裕」，又到哪裏去呢？民間憂慮政府口中的共同富裕講得出卻做不到，結果不幸言中……如此的一份預算案，敢問財政司長：如何向中央政府和廣大市民交代？

措施沿襲舊思維 知問題卻無對策

短期紓困措施方面，預算案絕大部分均只沿襲過去數年，乃至上任財政司長的方法，包括退稅、減免差餉、補貼電費、向福利受助人提供額外津貼等，卻未有提出創新思維作持續支援。就算向全港成年市民派發1萬元電子消費券，亦沒有必要地向富裕階層派錢。以累退方式向富人再分配財富，無法達至「共同富裕」，更遑論精準扶貧。長遠政策方面，較有新意的是訂立累進差餉制度，嘗試引入能者多付原則，但每年僅增加庫房數億元收入，亦未有處理再分配的問題。預算案只一再點出各項社會挑戰，例如人口老化、房屋及貧富差距等深層矛盾，良方一一欠奉，教人失望。

綜觀現屆政府自2017年上任後5份預算案提出的「理財新思維」，強調要有智慧地善用取之社會的財政盈餘，更嘗試把握機遇投資未來；更要及時投放資源以防患未然。當局曾嘗試打破公共理財「緊箍圈」，上調公共開支佔本地生產總值的比率，但大部分措施均只屬現金開支，在應對社會長遠問題上，鮮有根本地從制度着手；加上經歷2019年社會事件及過去逾兩年的新冠疫症肆虐，當局推行所謂逆周期措施，公共開支大增，但預計長遠公共開支仍回落至低於本地生產總值的25%水平（除2022/23年度為28.4%外，未來數年逐步下調至23.5%，見預算案附錄A），可見未來公共財政投入和承擔仍然緊絀，有可能返回昔日政府的理財舊路。

理財思維或返舊路 社會挑戰待解決

預算案近結尾部分提到建立關愛共融的社會，只提出將數個安老和社福服務試驗計劃恒常化；對於支援幼兒照顧的「社區保姆」計劃，則表示要明年中才完成檢討。見微知著，如此與民生息息相關的計劃，民間已討論多年，對於加強保母培訓、回報水平等早有共識，唯獨官僚系統竟一再拖慢板地回應，再次反映政府體系失效。上述各項民生問題早已困擾社會多年，輾轉蹉跎數十載歲月仍原地踏步，難怪貧富差距日深（預計今年公布的堅尼系數將創半世紀以來新高）、貧窮人口連年增加。市民對前景毫不樂觀，對未來看不見希望。

作者是香港社區組織協會主任

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[何喜華]