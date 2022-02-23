梁幸發：行必果斷 方能勝疫——檢視香港抗疫路上跌宕

感染數字前所未有，社區一片混亂，市民冒寒風冷雨輪候多時檢測，令人鼓譟，大量需檢疫和確診者等候多日仍未有送院或隔離安排，應對指引朝令夕改，市民求助無門，教人着急、無所適從；前線醫護和抗疫人員受沉重壓力，更不用說市道一片蕭條、商戶叫苦連天。社會不安躁動已邁向臨界點，甚至影響大局穩定，港府如何秉承堅定的政治魄力，砥礪前行，穩住市民希望和信心，是當務之急。

香港過去多年疲於奔命應對政治動盪和疫情的嚴峻挑戰，在解決本港深層矛盾方面一直蹉跎歲月。難得過去「錄得7個月清零紀錄」（陳肇始語），在政局回復穩定下，港府勵精圖治，重新聚焦思考如何長遠解決深層問題和更好融入國家發展大局。但第五波疫情爆發，無可避免使社會對本港未來發展規劃再次失焦。

無可否認，現時控制疫情已超出特區能力範圍，中央落實派遣內地專家、採樣員及流動核酸檢測車來港，聯同中資機構與本地商界騰出酒店和土地，作隔離場所和建造方艙醫院等醫療設施，及保障香港防疫和生活物資供應等，將能紓解香港抗疫資源瓶頸，港府應能雷厲風行大幅提升能力，做到「盡檢盡收盡治」。但香港要遏止疫情，關鍵仍在盡快切斷傳播鏈，實現「動態清零」。香港在此目標上不能只寄託於中央支持，畢竟香港抗疫工作始終是香港自身主要責任，還需港府「切實負起主體責任」穩控疫情。

抗疫離不開四原則

近日特區官員和專家相繼提出不同建議亡羊補牢，在此不贅。無論如何，離不開以下重要原則：

首先，堅持動態清零目標，「躺平抗疫」絕非選項。第五波疫情已導致逾100人死，而疫情累計死者逾300人，不少家庭面對切膚之痛，近日3名幼童因疫離世，反映Omicron並非不足為懼，一旦香港摒棄「人民至上、生命至上」的應有之義，死亡人數將更大幅上升，這是社會不能承受的痛。

其次，用好國家給予香港的支持。祖國永遠是香港最堅定後盾，任何能遏止疫情的方法，香港只要有求，祖國必定有應。香港應借鑑內地經驗，融會貫通，在中央協助下建立最符合香港實際情况的抗疫模式。

另外，要有超前部署的作戰思維和果斷行動。無可否認，社會對第五波疫情的判斷落後於形勢，管治精英有否從中汲取經驗？過往被認為「不能」或難以推行的抗疫手段，如強制使用「安心出行」和落實疫苗通行證，如今已被視為「理所當然」。事在人為，這取決於港府能否突破舊有思維、強化執行意志。近日政府終願意推行全民檢測，但若不配合「禁足」或「封城」措施，如何能發揮最大效果？長痛不如短痛，與其讓疫情一拖再拖，不如採取更果敢措施，盡快遏止疫情，政府亦須為更壞情况作通盤計劃和制訂預案。

最後，必須急市民所急、安撫人心。誠然，香港財政儲備約9800億元（截至2021年12月底），一個「繁榮、穩定和安全」的城市，其檢測、隔離和診治能力竟一夜之間瀕臨崩潰，落差之大實令人難以接受。港府於非常時期必須展現其非常執行力，動用一切資源和團結社會各界齊心抗疫。適逢《財政預算案》公布，政府應加大力度派錢或再推消費券，並透過資源再分配，支援受影響市民和各行各業，將取之於民的資源，切實用於民之所需，更要制訂清晰抗疫路線圖，向市民說明在中央協助下如何達至動態清零的具體方案和時間表。只要市民對前景和生活復常看到盼望，也就有更大的堅持信念和配合意志。

港府必須拿出抗疫實績才能取信於民，盡早管控好疫情，才能集中精力解決深層次問題，鞏固良政善治根基。因應特首選舉押後至5月8日舉行，筆者相信政府會以兩個月內遏止疫情為硬任務，以便社會屆時可聚焦選舉。在中央協助下，香港市民在疫情中見曙光。抗疫必然是政府的頭等大事，同時也是每名市民的責任。願我們眾志成城，共同為香港這場硬仗出一分力，香港定必能早日走出疫情陰霾。

作者是香港青年時事評論員協會成員

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[梁幸發]