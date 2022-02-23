黃俊碩：善用監察權 為市民把關

新一屆立法會被一些人標籤為「89：1」，反對派只有一人，其他全為親政府的建制派，難以發揮立法會監察政府的職能。這個說法存在一個非常大的誤區：是否只有反對派才能監察政府？是否所有建制派都是舉手機器，沒有為民所想，向政府表達最貼地的民意？

看看幾年前的立法會，筆者當時仍只是一名普通市民，新聞報道的立法會新聞，就是每次在《財政預算案》提交到立法會審議之時，那時仍在立法會有一定議席的反對派就高舉他們的所謂「民意」，運用他們在立法會的權力，舞弄議事規則，盡力拉布，將寶貴的議事時間浪費在點人數、瘋狂提出修正案及投票之上，完全漠視整個社會的訴求，大大拖慢政府的施政及發展；更甚者，為爭取支持者的眼球，多次在議會的一些重要議程中使用暴力。如果這樣就是「有效監察」政府，又是否真的符合廣大香港市民對立法會議員的期望？

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍早前對議員提出「5點希望」，期待議員做立場堅定的愛國者、行政主導的體制維護者、真正的民意代言人、高素質的管治者、新風貌的開創者。夏主任並指出，希望全體議員支持、監督特區政府依法施政，做行政主導的體制維護者；議員不是做「橡皮圖章」、只做「表決機器」，而是繼續依法行使監督權。筆者認為，夏主任的講法正正道出「完善選舉制度」的精要所在，就是重新確立立法會監察政府的職能，但這亦要建基於行政主導之上，立法既要監察、亦要配合行政，這樣才能讓社會前行。

監督政府抗疫工作 反映最真實民意

新議會經過兩個月，可清楚看到新一屆議員是如何履行他們的職責去「監察」政府。舉一個例子：疫情轉趨惡化，市民都擔心情况失控，我們都希望政府能盡快清零，在特首答問大會上不少議員狠批政府防疫政策不當，其後更有議員據理力爭，堅持提出要求政府做全民強檢的訴求，議員亦都在不同範疇監督政府的抗疫工作，希望向政府反映最真實的民意，全城上下一心抗疫。這些都顯示出新一屆立法會和政府有良性互動，既配合政府施政，亦適時發揮監察作用。

在未來的日子，筆者相信立法會所有議員必定會好好運用「監察權」，為市民把關。筆者自己本身，作為會計界的代表，除了會向政府反映業界的訴求，務求政策制訂之時充分掌握業界意見之外，其他涉及民生的議題亦必定為民所想，做一個行政主導的體制維護者、真正的民意代言人。

作者是立法會議員（會計界）

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[黃俊碩]