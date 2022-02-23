劉銳紹：有人辭官歸故里 有人漏夜趕科場──新一屆特首選舉前的觀察

（1）決定延期的可能和實際作用

港府已宣布把原定的特首選舉提名期和投票日期延遲，主要和直接原因就是眼前疫情嚴峻，抗疫是壓倒一切的頭等要務。但相信這不是唯一的考慮，相對於日後的長遠管治，疫情固然不能輕視，但還有其他重要原因。

──港府把提名期和投票日同時押後，實質上沒有太多影響提名和競選時間的長短。這就符合原先的一種設想──壓縮競選時間，減少因為「競爭過度」而可能出現的各種負面消息或醜聞，避免有關人士互相揭短，破壞大局氣氛。這也合乎官方速戰速決的盤算。

──官方一直希望達至理想的效果──創造「有競爭的香港式民主」，但被疫情打亂了部署。現在把時間表押後，如按眼前形勢，估計在內地的支援下，疫情可以在押後的競選期間或之前基本控制下來。這樣就可以繼續讓候選人在「君子之爭的原則下比試，以實力勝出，從而取得民心」，合乎原先的意圖。

──至於中央領導人來港出席香港回歸25周年活動的考慮，能來固然最好，但假如疫情還未穩定，相信也有其他方案。例如新一屆特區班子北上，在深圳舉行典禮，只要突顯中央領導人的角色，很多事情都可以「特事特辦」。既然如此，首要控制疫情，同時延遲選舉，也是領導人爭取能夠來港的可行之法。

（2）各種聯想空間反映鐘擺效應

──圈中人目前最關心的是，林鄭月娥會否連任？種種迹象顯示，北京給她一些時間，要她負起「主體責任」，全力抗疫，收拾眼前的爛攤子。至於抗疫的效果是否與她能否連任掛鈎呢？那就各有計算了。近期，政壇和坊間出現很多不利於林鄭月娥的傳聞，風源難以盡訴，但至少可以從過去抗疫失效、不接納意見等角度，形成「表面沒有機心，一切只為民生」的「政治子彈」。林鄭月娥實績如此，連戴口罩的問題也自我糾纏下去，實在難以招架。

──不過，事物的考慮角度、決定權和解釋權都在中央手裏。林鄭月娥有沒有完成「主體責任」？也不是她可以評價的。屆時疫情控制下來，可以解讀為她「積極改善」、「領導有功」，但也可以解讀為內地大力支援或主導的結果，與她關係不大。可見，對她是否連任的鐘擺仍可能擺一些時候，屆時再看有沒有其他考慮和需要了。

所以，近期坊間又有不少風言風語：林鄭月娥可以連任，但只是為了「由她處理《基本法》23條的髒活」，才「功成身退」；換言之，即使連任也不是做滿5年。又傳「可能讓她競選連任，但落敗收場」；這樣就可以襯托「有競爭的民主選舉」，讓她發揮最後的作用。我看，凡此種種，都只能姑妄言之，姑妄聽之，因為外界完全不能了解鐘擺的規律和動向。

──值得觀察的反而是近期一些事情的時序。2月12日，李家超率領4名局長在深圳開會；2月13日，林鄭月娥夤夜發出港府名單，沒有提及保安局長鄧炳強；2月14日，港府通過其他渠道放風，指名單不存在衝突問題，鄧炳強有其角色。最近，忽然有消息指林鄭月娥在2月15日被召到深圳，與中央官員會面；特首辦據報未就此事回應傳媒查詢。2月16日，《文匯報》和《大公報》報道了習近平的重要指示。

對於上述時序，各位可以自行研究和判斷，是否有什麼含意？或者毫無意義？筆者對上述事情毫無傾向，不作猜測，也不深究信息源頭，因為這正是鐘擺效應的過程。我等平民百姓，作壁上觀可也，毋須介入猜測，也不必起哄討論。

──但是，有一點可以肯定的是，儘管一些人士已經厲兵秣馬，但在北京的高度監察下，相信不會出現揭秘式的競選策略和內容，因為這將違背北京「君子之爭」的要求。誰搞小動作，誰就可能被DQ（取消資格），除非那些揭醜的內容得到「御准」。

（3）與官場不同的民間觀察

──從現實角度看，與「跑馬仔」遊戲利益相關的人，才比較關心選舉的結果。普羅大眾不大關心，皆因既無緣參與，也無法影響結果。當選人無論是誰，都是北京政策的忠實執行者，因為北京才是他／她的權力來源。市民曾有所希冀，特首和港府能夠平衡香港與內地和官民之間的利益，但似乎現在只能隨遇而安，或者期望「由亂到治」之後可以改善吧。

──市民看到的是「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」。這不是指某某高官準備辭職，或者暗示林鄭月娥不會尋求連任，而是指在不同崗位的公務員隊伍和公職機構中，人才流失的實况已經出現。當然，也有人雄心壯志，爭取上位，但市民關心的是，屆時到底是一代新人勝舊人，還是一蟹不如一蟹？其實，市民最關心的是眼前的經濟和疫後的民生，香港的財富會否大量消耗？或向四方八面流失？

──在一般市民心中，選舉制度已跟以前大不相同，特首選舉更與市民無直接關係。選委會的人數雖然增加，但有權選出選委的市民反而減少（以選委會選舉計；未計大眾可選出直選立法會議員，而這些議員可以做選委）。這就令特首選舉更會出現「圈中熱，圈外冷」的情况，這也是現實的必然，毋須指摘老百姓「躺平」。

──官方值得留意的是，「有人辭官歸故里」的現象如果惡化，進一步變成「有人辭港歸外國」，那就更大問題了。即使官方可以製造一波又一波的「有人漏夜趕科場」（即由內地人士或「海歸派」替代），但也要精準地預測效果。眼前，無人能說得清楚，理性討論也可能無法進行，因為「煽動不滿和仇恨」的大帽子可能到處飛舞。長此下去，儘管特首是超人也無補於事，更何况這個世界上沒有超人！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]