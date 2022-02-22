歐陽五：動態清零香港版本的自救

共識清晰可見：不可「躺平」

至今時，在現實的捶打下，共識應清晰可見：Omicron不是「大號流感」，香港不可「躺平」與病毒共存。Omicron雖經變異減弱毒力，傳播力卻大為加劇。如聽之任之，在高基數上的重症與死亡病例仍是社會不可承受之重。何况，香港有數重對抗病毒的客觀不利因素，包括長幼的疫苗接種率不高、大規模檢測能力不足、人均居住面積狹窄等。稍有鬆懈，狡猾的病毒便會如打開的潘多拉魔盒，衝擊生命安全與社會經濟秩序。

明確「不躺平」之後，積極抗疫便朝向動態清零的目標。對於「動態清零」，香港首先應凝聚正確的共識，進行去意識形態化的理解廓清，在結合本港實情的基礎上，把握住動態清零的科學性與專業化內核，在具體抗疫措施中合理調整轉變。

事實上，就連習慣以有色眼鏡定義內地動態清零的西方媒體，亦開始出現反思輿論。美國《華爾街日報》近日刊登評論文章，稱中國似乎已實現兩年前每個國家都追尋的目標：在經濟受到盡可能少衝擊的情况下，實現低死亡。文章還指出，中國民眾似乎支持並願意配合動態清零政策，因為他們看到了好處。

無疑，這篇文章點出了內地動態清零的高性價比：兼顧民眾生命安全與經濟社會成本，並由之形成民眾信任與政府施策的良性循環。

香港是講求效率的現代都會，相信港人能算得清哪筆帳更利於香港。尤值得一提的是，中央與內地正迅疾行動，幫助香港補齊短板，更快速高效地應對此輪疫情。香港與內地同氣連枝，此前亦在內地面臨險情之際馳援，如今應有「一家人」的後盾信心。內地醫療團隊分批赴港，將極大提升香港檢測水平，助力香港建設隔離治療的「方艙醫院」；同時，本港各類生活與醫療物資，亦有內地的輸入保障。

兼顧個人權益與公共利益

不過，中央在表明對香港抗疫的大力支持時，亦強調特區政府的主體責任，體現出對「一國兩制」的尊重。西諺有云，天救自救者。香港應通過抗疫不斷探索香港版本的動態清零，以達成對個人權益與公共利益的兼顧。比如，香港抗疫的一個短板是大數據系統建設的滯後，導致追不上病毒傳播速度。在保障公眾健康的前提下，個人隱私不應絕對化，否則，這便如同一些西方國家民眾的「不戴口罩自由」，其結果只能是對他人健康權益的損害。

香港應是中西之間的一座橋樑，在中西話語之間擔當翻譯角色，博納中西之長。正因此，探索香港版本的動態清零，才具有國際樣板的意義。况且，這亦順應今後香港與內地的通關需要。當然，這條路注定不乏困難，需要匯集共識、智慧、勇氣、行動。盼望香港能早日擊退病毒，闖出新路。

作者是時事評論員

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[歐陽五]