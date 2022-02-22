狄志遠：從一國兩制看特首選舉

今次特首選舉的押後，是在習近平和韓正兩位國家領導人，先後談到香港處理疫情後而發生。雖然兩位領導人沒有正式批評香港對抗疫情的問題，但差不多可以肯定的是，中央政府對林鄭月娥領導的特區政府之抗疫能力及成效，有所不滿；甚至有人認為林鄭在處理疫情時，對中央指示陽奉陰違，一直不肯全面封港，沒法做到嚴防死守，甚至影響內地。

抗疫正視香港民情 學習而非盲從內地

其實，在這方面，也反映了「一國兩制」的張力，這張力確實令香港特區政府抗疫有點進退失據。

香港本身資源甚少，大量日常用品，不僅來自內地，也來自世界各地，就算香港不容許任何客機來港，都不能禁止貨運；加上香港是一個國際城市，香港居民遍佈世界各地，港府亦不能不容許他們回港。某程度的開放口岸，是香港無法避免的事情，這跟內地的嚴防很不同。

當然，這並不是說港府沒有錯誤。政府讓國泰「客機去、貨機返」，令其人員回港避開檢疫，監管不嚴下造成缺口，致疫情擴散，也是不能接受的事情。然而，開放口岸就必然增加疫情擴散的風險，這也是應該要注意的。

香港整體經濟亦十分依賴開放的邊境，這不但指與內地的接觸，也指與世界各地的接觸。這是香港面對有限開放與外防輸入的矛盾。

這樣說法，並不是要為香港抗疫政策混亂而辯解，但今次兩位領導人發言後，坊間有種全面「中國化」想法，好像香港要全面跟隨中國內地，或將中國模式套在香港。

有人建議封關、禁足、加強追蹤功能，這些內地措施是否配合香港民情？又會否加強民怨及不合作態度，以致削減抗疫效果？

這是沒有看到香港是一個開放城市，加上仍有不少市民對特區政府缺乏信任，施政要理順民意。香港政府體制跟內地政府體制不同，我們當然可以效法內地成功的地方，卻不能毫不選擇地將內地一套完全套在香港。

若然未來的特首要顯示他／她的領導能力，怎樣才算成功？是以複製內地模式在香港為標準，抑或保持香港的既有模式？當然，香港既有模式仍有不足之處，需要修正，而在修正過程中會面對不少困難，這也是一國兩制的挑戰。

不論未來特首是誰，他／她都有責任維護香港的體制，在這基礎上，向內地及國際學習，加以改善，而不應捨本逐末，盲目將內地體制套在香港。正如民主政制發展，香港應努力邁向雙普選。

作者是新思維主席、立法會議員

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[狄志遠]