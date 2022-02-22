張炳良：香港抗疫策略可守多久？

Delta及Omicron改變了不少之前對冠毒的認知和抗疫策略取捨。世衛總幹事譚德塞今年1月說：「對於大流行會如何發展、急性期將如何結束，有不同設想；但假設Omicron將是最後一種變異株，或疫情已進入尾聲，這是危險的。恰恰相反，從全球來看，出現更多變異株的條件極為理想。」抗疫將是持久戰。

亞洲一些國家地區，因SARS慘痛經歷，官民危機警覺性高，起始便着力控疫；中國內地的成效令人刮目相看，而台灣、香港、澳門、日本等亦表現突出（附表2020年數字）。歐美國家雖醫療先進，但心存僥倖，至疫情迅速擴散，才知危機嚴峻，部分急用限聚和封城手段，但仍有人以為可寄望群體免疫，終成重災區。

香港控疫面對轉折

香港控疫成績，直至今年1月，以確診和死亡率言，雖不及內地、澳門，稍遜於台灣，但超越新加坡、韓國、日本和澳洲等地（見表），屬於出色，醫護系統和各政府部門人員的長期努力和專業表現應記一功。不過疫情在變，第五波爆發，2月確診數字急升至每天數千，死亡增加（包括兒童），社會躁動，人心惶惶，中央關切，習近平主席指示控疫壓倒一切。

抗疫須沉着應戰、佈置周密，慎防出現恐慌致自亂陣腳。Omicron肆虐下，不單香港確診像火箭般直升，新加坡近日也急增至每天新確診1.6萬至2.4萬宗，但人家仍步伐井然；韓國近日每日確診升至逾10萬，已調整策略，把醫院資源集中於病危高風險者。為何香港如墮淪陷之境，應變瀕臨失控，策略這麼落後於形勢？

現時各區都有陽性個案，若仍靠毫無預警、隨時發生的小區圍封強檢做法，市民曾需花數小時排隊候檢，圍封期由早期1天延長至7天，徒增擾民性及不確定性，倒不如打一場硬仗，動全城之力及在中央支援下全民強檢，但須以便民為本：檢測快捷、避群聚輪候、結果快知、後勤化驗能力充足、毋須或極短暫禁足，且做好隔離和治療安排，免功虧一簣。

長期抗疫靠疫苗，但香港兩劑疫苗接種率只達七成半，遠低於內地、新加坡和韓國（八成多至九成），須強力提高，但要妥善處理醫學上不宜接種者，而不是讓一些長者和長期病患者不知所措。

「手術成功，但病人死了」乃黑色幽默，說來荒唐，卻道盡在不完全掌控和預測的風險危害中，若戰術（手術）一成不變、墨守成規，可能出現意外災難，至今已成為商業以至軍事行動的警示；放在新冠疫情，也具啟發。目前全城聚焦第五波，但之後怎樣？病毒不會消失，亦會變種，故不能以舊認知去應對新挑戰。挑戰有二：（1）如何打好一場持久戰？（2）如何既保生命也保生計？

要打好一場持久戰

一個持久性的大流行病疫，考驗醫護及相關系統承受能力，提防「爆煲」，所以檢測追蹤及隔離治療安排（入院出院標準、分流等）均應隨勢調整，顧及供給後勤。疫情疲勞直接影響前線人員，以至各行業及普羅民眾心理，所以抗疫也是心戰。

要市民業者為抗疫接受一時之痛、短期不便，問題不大，但若不知要緊守多久，非常態變成生活日常（即處處不便、事事不暢、停工停業），且限制措施時放時收，人們自憂心如何過活。小企店舖會問能否捱下去，還是乾脆結業，打工仔尤感徬徨。就算政府能派錢扶助，也非長久之計。

但政府危機論述貧乏，有時前後矛盾，市民無所適從，懷疑其領軍能力，愈發不安，易信傳聞。在缺乏「終局」觀（endgame）下，怎樣叫人們守下去？總不能守株待兔。若人心趨向悲觀，產生骨牌效應，失業上升、消費疲弱，隔離封關禍及物流供應和商貿往來，連環反應下社會變作死城，抗疫策略還怎可持續？

既保生命 也要保生計

控疫復常乃必由之路，使人重獲安全感。若病疫轉為可治的風土病，則社會不用慌張，生活仍一切如常，保生命和保生活不存在矛盾。新冠不斷異變，成為常存威脅，為應付一段時期而作的應急應變措施，能否長期延續下去，便不止是一個醫護承受力和行政能力的問題了。以封關封城為例，若封上一年兩年，則任何社會的生命力必受重創，病毒未滅人們已沒法過活、內耗矛盾叢生了。

小型和外向型經濟尤甚，這解釋了為何以嚴厲控疫見稱的新加坡，去年中已提出「Covid Resilience」（新冠復元），為經濟復常鋪路。那些早期輕視冠毒的國家，其疫情已翻不了盤，其他國家也感難獨善其身。世界銀行預測今年全球經濟增長遜於去年，明年再遜於今年，若國際通關無期，各地經濟只會雪上加霜。

因復蘇經濟心切及民情政情壓力，歐美亞各國多已接受擴大疫苗覆蓋率使所謂「與病毒共存」。新加坡、韓國、日本、越南、澳洲及新西蘭等均已轉向。不過，「共存」下仍分積極控制（如新加坡、澳洲）和被動應對（如英國、丹麥、瑞典等）不同態度。中國內地堅持清零原則，香港標榜動態清零，台灣未改清零目標。

分清偽命題和真問題

這是一個頗為弔詭的形勢。從公共衛生及生命安全看，遏疫總不能鬆懈，但現時往往把「清零」跟「並存」對立，有人製造政治分化，致產生近乎偽命題的爭議。「清零」不是絕對歸零，這不科學，實指控疫從嚴、切斷病毒變種的傳播鏈，乃面對傳播病應有之道。「與病毒並存」，較準確的描述是「病毒與人類並存」，指全球層面已揮之不去，故不是主觀選擇，而是客觀現實情况。

所以真問題是，如何在冠毒持續下，既致力遏阻傳播、不減風險意識、不躺平，又能做好防範和配套機制，容許生活和百業逐步復常，生命和生活兼顧。

香港正處抗疫瓶頸

病疫危機從來不單是一個醫療衛生問題，也不能期望醫學專家為政府解決經濟或政治問題。政府重視、市民信賴專家意見，但專家各有己見，若缺乏政府權威性的說明，易產生種種揣測。公共政策學強調「實證為本」（evidence based），但實際決策既不由專家主導，也難一切聽專家，因為危機就是政治，決策考量須多面向，既有科學也是藝術，不存絕對（註）。

香港現處抗疫瓶頸，進退能否有度，繫於策略。經歷兩年多抗疫，經濟代價付出不少，爭取早日全面通關，乃經濟復蘇的重中之重。社會不能長處緊繃狀態，前線人員也會疲勞厭戰，愈是這樣，愈易導致執行力度減弱、缺失日多。外防輸入、內防擴散，原則正確，但能否完善檢測檢疫、堵塞程序和機制漏洞，從而逐步放寬入境而仍可維持外防之效？

爭取與內地免隔離通關，必須做好本土控疫，符合內地防疫政策和健康碼要求，香港沒有選擇；跟外國通關，因它們均陸續放寬限制，「共存」已成國際主流，香港也沒有選擇，一是長期擱置通關，一是積極考慮可承受多大的輸入風險，放寬互惠通關條件。關鍵在於香港內部控疫能力，使縱有感染仍大局受控，不至釀成爆發，在妥善防範下維持營業，恢復社會活動，各業重獲生機。

註：如見Wesselink, A, Colebatch, H ＆ Pearce, W. (2014). "Evidence and policy: discourses, meanings and practices." Policy Sciences, 47(4), 339-344.

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[張炳良]