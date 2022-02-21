鄭立：要去強檢 必先自檢

說檢測可能是防疫漏洞，可能比較新奇，但卻有相當的可信性。首先，請從最近幾次封邨，觀察本港大規模檢測的執行情况。有很強力的證據顯示，檢測本身可能就是導致傳播的原因之一。

我們可以看到，大部分檢測都要市民排隊，隊伍人數非常多而且很密集，每個人之間幾乎都沒有所謂的1.5米社交距離；嚴格來說，若沒有豁免條款，大部分做檢測的市民，都涉及違反限聚令的風險。明顯地，這已遠超2人限聚，假設疫症會因為聚會而傳染，排隊很明顯就是極度高危的行為。

我們之所以檢測，就是懷疑市民當中有帶原者；而若驗出有帶原者，那個帶原者在檢測之前，就一定早已在排隊當中與大量市民近距離接觸。如果大規模檢測本身，就是導致傳染的原因，恐怕全民強檢的結果將是：不僅無法將疫病清零，反而令疫症更大規模地擴散開去。

政府要推行全民強檢的話，就必須避免這種「全民強檢反而導致全民感染」的惡劣情况發生，但是要求所有排隊的人遵守社交距離，是不切實際的事，約600萬人每人隔1.5米，就是約9000公里，能從香港排隊排到阿爾卑斯山。

既然全民強檢中保持社交距離不可行，政府恐怕需要防止那些帶原者排隊，以免他們傳染給其他檢測的人。因此，我建議，所有市民強檢之前，應該先出示陰性證明（自費檢測也好、自行快速測試也好），才能夠排隊。市民在排隊參與強檢之前，必須先檢測，確定沒感染，才能夠參與強檢，否則無法阻止確診者在排隊當中傳播疫症。

避免在檢測當中傳染疫症，是清零所必須的，為早日能與內地通關，希望特區政府能認真考慮這建議，避免因為強檢導致更大規模傳播而得不償失。

作者是專欄作家

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[鄭立]