吳漢華：立法會不搞清一色 大學更不應搞

該報道談及的3名學者中，香港大學的傅華伶教授和陳文敏教授曾是我的老師。兩位教授課堂內外的言論，都是溫和、理性的。作為研究人權的學者，他們希望當權者（不單是中國、香港，而是世界上所有當權者）能施行一個很高、但看來切實可行的人權標準，是理所當然的。

一個切合中國、香港（或世界上任何地方）的人權標準，須因應實際環境，在個人權利和整體利益之間取得適當平衡。我很多時不同意兩位教授的意見，那是因為我一直是公務員，較容易從所得資料中聯想到政府一些不足為外人道的困難。我與他們的經歷不同，縱使是一些大家同意的價值，彼此給予的比重都會有異。當大家的結論不同時，我不會說他們有不良意圖，正如我相信他們也不會因為我替政府辯護，便認為我沒有獨立思考。

陳教授是香港唯一的名譽資深大律師，這榮銜由終審法院首席法官頒授，獲頒者須曾對香港法律作出傑出貢獻。陳教授亦曾獲政府委任公職，包括廣播事務管理局（通訊事務管理局的前身）、消費者委員會和中央政策組等。至於傅教授，我腦海中出現的一幕，是2019年暴亂期間，在電視新聞中看到他和一些市民，在香港大學通往港鐵站的行人天橋下，移走黑衣人扔落馬路的磚塊。由此可見，該報道給他們的標籤，是子虛烏有。

該報道批評教資會撥款給兩位教授，其理據含沙射影、空洞無力。首先，單憑傅教授曾與索羅斯基金東亞項目總監同時在新加坡參加一個法律研討會，便說他們「有不少往來」。該報道對兩位教授獲得撥款的3項學術研究的批評，純基於研究題目而沒有提及研究結論。該報道唯一的理據，是傅教授研究的題目，是「西方經常用來抹黑攻擊中國的題目」。其實，在未看研究報告前，我們怎樣知道內容是抹黑、洗白或合理評論呢？

報道所展示的，是香港現時不健康的「非藍即黃」心態，把所有批評中央或特區政府者視為另有所圖。這心態不利施政，作為建制報章的大公報，理應設法修補而非加劇社會中的撕裂。

要教資會政治審查研究撥款 違反基本法

令香港繁榮穩定、港人引以為傲的獅子山精神，其部分成因是港英政府把一些有見識、有公信力的異見人士納入政府的諮詢架構或法定委員會，為政府出謀獻策，亦使他們較多認識政府的運作和考慮，從而改變他們對政府的評價，已故的葉錫恩女士便是一個很好例子。一名學者所寫、正面評價政府政策的文章，其影響力一定大過10篇官媒所寫的報道。

夏寶龍主任希望立法會「五光十色」。立法會理應是社會的縮影，其實，香港如果要做到「背靠祖國、面向世界」地為國家作出貢獻，言論自由是不可或缺的。如果大學都變成「清一色」的話，社會又怎能「五光十色」呢？

教資會成員為政府所委任，應該是國際學術界獨當一面的人士。政府或官媒如果嘗試向他們施壓，要他們在批出研究撥款前作政治審查的話，那將違反《基本法》第34條所保障的學術研究自由。而我確信，中央政府過去、現在、將來都會遵守基本法內所有承諾。導致市民憂慮或對國家有成見的，往往不是中央的決策，而是官媒的言論。

作者是退休公務員、香港大學法律學博士

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳漢華]