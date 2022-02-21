盧文端：關於特首選舉延後的幾點解讀

中央充分理解支持選舉延後

今天香港正面臨嚴峻危急的抗疫局面。日理萬機處理國際國內重大事務的習近平主席，罕有作出重要指示，明確提出「一個責任」、「三個一切」、「兩個確保」，強調香港特區政府要切實負起主體責任，把盡快穩控疫情作為當前壓倒一切的任務，動員一切可動員的力量和資源，採取一切必要措施，確保香港市民的生命安全和身體健康，確保香港社會大局穩定。習主席把香港700多萬市民的生命健康、香港的發展時刻放在心上，對香港抗疫發出最高動員令，體現了對香港的關心，突顯中央要求特區政府把控疫作為壓倒一切的頭等任務，任何影響抗疫的事情都要讓路，適當押後特首選舉是必須作出的選擇。

應該說，延後特首選舉是落實習主席重要指示的具體行動，符合香港當前集中力量的抗疫需要，符合香港整體利益，體現了以人為本、生命至上的理念。正如港澳辦和中聯辦聲明所說，「順應了廣大市民集中力量抗疫的普遍期盼」，「中央政府充分理解和支持」。

還需留意的是，兩辦聲明都明確表達了中央的希望：要確保行政長官選舉公平公正公開安全進行。然而在疫情嚴峻的危險環境下，各類社交距離措施限制必然極之嚴格，候選人將無法正常進行競選工作，且不說難以與選委見面爭取提名和支持，更不要說舉辦各種競選活動與公眾互動、爭取市民支持。

相信中央和香港社會都不希望見到這場重要的特首選舉草率了事，而是希望盡快使疫情受基本控制後，確保舉行一場公平公正公開安全的特首選舉。

香港要在兩個月內控制疫情

外界之前對特首選舉延後的時間有兩種猜測：一是7月1日之前，二是7月1日之後。現在決定是將原定於3月27日舉行的選舉，延至5月8日。這個只有約一個半月的延後時間安排表明，無論是控制疫情還是特首選舉，都事關重大，不能長時間拖延下去。

一方面，《基本法》訂明行政長官任期為5年。如果特首選舉延至7月1日之後，需由全國人大常委會作出決定，提供憲制性的法律根據。這個動作影響太大，應盡可能避免。另一方面，如果疫情長時間拖下去，香港社會承受不了；而且今年七一是香港回歸祖國25周年的紀念日，如果疫情不能在此之前受控制，回歸慶典乃至國家領導人來港慶賀視察，都會受影響。這些都是中央不希望見到的。特首選舉延後的時間安排，實際上是要求兩個月內控制疫情，這是需要特區政府盡一切努力完成的任務。

中央充分掌握特首選舉社情民意

比較而言，選舉制度完善後的幾場選舉，特首選舉最受關注。行政長官是香港管治架構中具有最重要憲制地位的雙首長，是中央實現對港全面管治權的最重要抓手，對香港實現良政善治的作用舉足輕重。如何確保選出理想的特首人選，中央不能不高度重視。

中央通過完善選制，已牢牢掌握特首選舉主導權。新選制設立提名審查機制，中央不能接受的人絕無可能入閘參選。現在的問題是，如何選出一名既愛國愛港又德才兼備的特首人選。對此，中央也有基本的把握：

首先，中央已全面完善行政長官人選的具體標準和要求。過去中央對特首人選列出四大標準：愛國愛港、有管治能力、中央信任、港人擁護。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍在去年的兩次講話中，分別就愛國愛港和管治能力提出具體標準和要求——

愛國的要求有4點：全面準確貫徹「一國兩制」方針，堅持原則、敢於擔當，胸懷「國之大者」，精誠團結；管治能力有5個標準（即「5個善於」）：一是立場堅定，善於在治港實踐中全面準確貫徹一國兩制方針；二是擔當作為，善於破解香港發展面臨的各種矛盾和問題；三是為民愛民，善於為民眾辦實事；四是有感召力，善於團結方方面面力量；五是有責任心，善於履職盡責。

至此為止，中央有關行政長官人選的標準和要求，可以說是比較完備了，選舉新一任特首人選可以說是「有章可循」了。

之前不斷有傳言說，中央就新一任的特首人選在香港諮詢意見。據了解，中央聽取意見非常深入、具體、全面，參與提供意見的人士不僅有廣泛代表性，而且是知無不言、言無不盡，大家都抱有一個共同出發點：為香港好，也為國家好。完全可以說，中央對香港關於特首選舉的社情民意有充分了解和掌握，相信中央希望的特首人選與港人期待的特首人選，具有基本的一致性。只要疫情能在兩個月內得到控制，香港就能夠舉行一場正常且成功的特首選舉。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長

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