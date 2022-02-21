霍啟剛：完善問責機制 優化立法監察

行政主導切合香港需要

強調制度自信協調配合

香港的行政主導體制，要求行政立法良性互動、互相配合、互相制衡，當中的精要點是配合和制衡，相比西方「三權分立」或「議會至上」體制，行政主導更切合香港社會發展的實際需要，更好地維護社會整體利益和根本利益，保障香港市民的根本福祉。

社會一直期待立法會有高質素的議事問政，有擔當、有水平地做好立法、監察和審批撥款的工作。放眼未來，首要是強調制度自信，不再盲目吹捧西方的議會制度和政制民主；其次是強調行政立法的協調配合，令協調配合成為議會新風格的新開始。

事實上，行政立法各有職分，立法會不是政治口水會，而是要切實從保護社會大眾整體利益的角度出發，監察及督導政府施政。新一屆立法會開局至今，議會集中處理經濟及民生問題，議員的意見在議會外亦能夠上達官員，官員更放開地講出政策考慮，協商文化在議會變得愈來愈重要。

完善問責令官員務實擔當

透過議員更好對接中央政策

然而不是每次溝通都得到滿意結果，官員不夠務實、欠缺擔當的問題仍然存在。面對議員提問或建議，官員如錄音機般重複「標準答案」、相互推卸的情况比比皆是。未來必須建立行政立法雙向且有效的溝通合作制度，提高彼此互信互補；更重要是完善問責機制，有錯要認、有責要負，令官員能夠急市民所急、想市民所想。

今次君子之爭產生優質民主議會，組成亦更有代表性。新增的選舉委員會界別，當中不少議員都擁有全國性團體的身分，未來期望政府官員深入認識各位議員，更好地透過議員自身的人脈網絡，以及對國家大方向、大政策的認識，令政府施政能夠更好地對接中央不同領域的政策。

此外，在優質民主議會中，以往「潑婦罵街」、相互指罵的場面不復見，未來唯靠政黨及議員自覺、自律、自重，為解決民生問題和深層次矛盾做調研、辦實事。除了關注政策措施實施和成效檢討，亦應該在深入社會之後，將社情民意確切體現，為民造福。這既是行政立法制度性互動和合作的結果，亦是將立法監察提升為良政善治的基石。

作者是立法會議員（體育、演藝、文化及出版界）

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[霍啟剛]