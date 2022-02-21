管浩鳴：立會議員不能只做金魚供人賞樂

完善選舉制度之後選出的新一屆立法會，落實了「愛國者治港」，中央和香港社會各界都充滿期待，尤其希望議員能履行好監察政府的職能。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍曾提出5點希望，其中包括希望全體議員做行政主導的體制維護者，不做橡皮圖章，要對特區政府作出善意、誠懇的批評，要做真正的民意代言人，要做高質素的管治者。許多香港社會人士和市民也希望立法會議員有所表現，履行好監察政府的職責。

「反對派才能監察政府」是錯誤看法

監察政府是立法會議員的重要職責，過去，很多人簡單地將立法會分為「保皇」派和反對派，認為只有反對派才能履行監察政府的職能。這種看法明顯是錯誤的—— 一味挺政府，只當橡皮圖章、舉手機器，自然不能監察好政府；但是反過來說，一味反對，甚至濫用議員職權，拖垮施政，也不是在履行監察職責，而是阻止或破壞施政。因此，現在有些人認為，立法會沒有了反對派，就不能夠做好監察政府的職能，這也是錯誤的看法。

香港特區所行的是行政主導體制，政策主要由行政機關擬定，出任政府官員和公務員的，絕大多數是社會精英，擁有豐富的社會經驗、淵博的學識。官員是否盡職盡責、擬定的政策是否符合社情民意、是否能解決實際問題，則需要接受社會的監察，而立法會就是其中一個最重要的監察者。

如何才能履行好監察職責？筆者認為，必須立足於對社會事務廣泛而深入的調查研究，立足於對社情民意的準確把握，同時也須立足於學習，這樣才能敏銳地提出政府的不足和缺失、提出高質素的政策建議，與行政機關既配合又制衡，共同提高香港的整體管治能力。

要做真正民意代表 不是吸引目光

議員如何才能準確把握民意，成為真正的民意代言人，這也值得一提。一些人認為，只要能博得較多市民的掌聲，就算是代表了民意。在過去一段較長時間，立法會亦儼如一個金魚缸，一些議員出力地用各種嘩眾取寵的言行，甚至放「臭彈」，吸引傳媒和市民注意，彷彿言行愈誇張，愈能代表民意。

魚缸裏的金魚，比辛勤耕作的黃牛更能吸引目光；街邊潑皮打架，遠比大學裏教授的學術討論更能讓市民圍觀。但議員嘩眾取寵的言論、誇張的行為，除了能博得一時之樂，又對社會有何益處呢？

議員要做真正的民意代表，而不是把自己變成吸引目光的金魚。而要成為真正的民意代表，除了緊貼市民、與市民同呼吸共命運，真心為市民着想，真誠服務市民，沒有其他捷徑。

作者是立法會議員（選舉委員會組別）

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[管浩鳴]