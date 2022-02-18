曾志豪：全民強檢便能「動態清零」嗎？

入正題。傳聞中的全民強檢，在全港各區、分成逾百個檢測中心，全民檢測，並按照市民的身分證號碼劃分，每日檢測100萬人，每人檢測3次，為期3周，未檢測者將會罰款1萬元。

這個傳聞引發幾個疑慮。

傳聞中的版本是毋須禁足封區，只以身分證做追蹤，違者可能通緝檢控。但內地的「全城強檢」有一個重要配套，便是所謂「原地相對靜止」，再配合「健康碼」追蹤，「完成核酸檢測且結果呈陰性後轉為『綠碼』」，否則便是其他顏色，出入受阻。這其實跟封區無分別。今天，香港如果真的做「全民強檢」，真的可以不封區，任由居民自由行動嗎？若是，如何跟內地看齊？若否，每日100萬人的限制，又如何執行？

或有階段性成效 但很快死灰復燃

另一個疑慮，便是「不止做一次」。借用天津的例子，早前最早的全城強檢是在1月9日開始，當時做了3次強檢，第三次是1月15日。3次完成後，國務院副總理孫春蘭還提到，天津「防控取得階段性成效」。

但很快，這個階段便不停延續下去。1月20日，天津第四次全員檢測；其後天津又有分區檢測。

這裏看到一個信息：全民強檢並不能徹底清零，可能只是某一個時間取得階段性成效，但很快便會死灰復燃，只能不停強檢。難道內地醫護要不停派駐香港、不停全民強檢嗎？

還有一個疑慮，內地「全民強檢」的啟動標準，就是「即使只有一例個案也要全民強檢」，就像中山在1月13日發現一宗確診，結果政府啟動「全市強檢」。可見一旦行使內地的全民強檢，便要有心理準備：不是一次過，而是不停強檢；不是幾千宗才會「全民強檢」，只有一宗確診亦會拖累全體。

更未提到，強檢後確診病人可以到什麼地方隔離醫治？這些疑慮，都是參考內地實際執行的情况，絕非惡意中傷。有關當局可以澄清解說嗎？

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]