沈建法：生命與自由的選擇：香港抗疫前景與策略選擇

香港抗疫兩年 成功顯而易見

在2020和2021年，香港抗疫是非常成功的——特別是2021年，本地感染個案保持在低水平，本地社會經濟活動幾乎全面恢復，大中小學恢復面授。2021年本地生產總值顯著增長6.4%，出口貿易增長26.3%。由於嚴格實行到港旅客的隔離檢疫限制，訪港外地遊客與航空客運量受到極大衝擊，從事航空運輸與跨境運輸的相關工作人員，也受到嚴格的檢測與檢疫規管；香港居民亦幾乎不能到外地旅遊。但是2021年航空貨運量增長12.5%，至500萬公噸，超過2019年水平。

成功抗疫不限於香港。在215個國家與地區中，有18個國家與地區的每100萬人口新冠病毒累計死亡人數，低於香港的29人。其中12個國家與地區的人口超過香港的約740萬，包括中國內地、塔吉克與尼日利亞等。以其他國家或地區的感染率與死亡率人口，估計香港新冠病毒感染個案數與死亡人數，比如以英國至2月12日每100萬人口累計新冠病毒感染個案，以及每100萬人口累計死亡人數，乘以香港人口，可以得出如果香港新冠病毒感染嚴重程度同英國一樣，香港2月12日累計感染個案將接近200萬，累計死亡人數達1.7萬。換句話說，雖然香港嚴格實行隔離檢疫限制，使不少人付出了自由與不方便的代價，但是避免了約1.7萬人的死亡。香港抗疫兩年的成功，顯而易見。

若這次不能控疫 死者恐達數百或更多

去年底出現的Omicron變異病毒傳播率高，但是死亡率較之前的變種病毒低，不少國家採取「與病毒共存」策略，不少地方已宣布陸續取消防疫限制，逐步對遊客開放。有些國家似乎渡過了病毒傳播高峰期，但是每天新增的感染個案與死亡人數並不低，這樣的感染與死亡率水平是否會成為新常態？還是會繼續下降至極低水平？如果如此，其他國家與地區是否應繼續採取防疫限制，等到更加安全的時機再對外開放？未來還存在不確定性。

假設目前的感染與死亡率水平是新常態，我們可以估計香港若採取「與病毒共存」策略後的情况。以英國2月12日來說，每100萬人口新增感染個案與每100萬人口新增死亡人數，乘以香港人口，可得出如果以後香港新冠病毒感染程度同英國2月12日一樣，本港每天新增感染個案將近5000宗，每天新增18人死亡；如果這種情况持續兩個月，死亡人數將達到1080。這裏不包括香港需要經歷病毒傳播與死亡高峰期間的死亡人數。

再以新加坡2月12日，每100萬人口新增病例與每100萬人口新增死亡人數計算，如果以後香港疫情程度同新加坡2月12日一樣，本港每天新增個案將是1.4萬宗，每日新增約11人死亡；如果此情况持續兩個月，死亡人數將達到660。所以，若然香港這次不能成功控疫，死亡人數將達到數百甚至更多。

控疫難度很大 但非沒有可能

香港現在每天新增數以千計感染個案，控疫難度很大，但亦不是完全沒有可能。Omicron變異病毒出現以前，許多國家或地區採取各種控疫限制，成功減少每天的感染個案。例如英國感染個案的7天移動平均數，在2020年12月30日有超過4萬宗，到2021年4月11日回落至1484宗；新加坡的新增個案數字，在2021年10月連續多日超過3000宗，同年12月底則回落至每日300宗以下。如果香港第一步能夠把每天新增感染個案壓到300宗以下，第二步就有更大把握取得成功。因此，香港仍然有希望再一次控制疫情。

作者是中大香港亞太研究所及地理與資源管理學系教授

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[沈建法]