鄭媛文：大灣區合作關鍵在於產業發展融通

「機遇」是各界宣傳大灣區時的高頻詞；但如果機會處處，為何未見大規模的企業和個人北上發展？不少機構亦調查港人到內地／大灣區的發展意願，發現整體尤其是青年意興闌珊。筆者曾參與一個有關香港企業和員工到內地發展意願的研究（有30家企業受訪，員工受訪人數為156）。對企業而言，法制、稅制、文化、專業資格是主要困難；他們希望獲得稅務和優惠政策、配套與香港相近的醫療服務。對員工來說，最關注的是住宿問題，其次是醫療服務、跨境交通配套。

事實上，為吸引港人到內地發展，內地政府亦有針對港人訴求推出相應措施，例如深圳市政府積極推動港人在深圳生活便利化，過往困擾在深港人的社會保險、子女就學等問題，都逐步得到解決；前海作為深港合作「橋頭堡」，在探索制度銜接創新的同時，也向符合資格的香港企業和員工提供不同層次的補貼。港府亦推出「大灣區青年就業計劃」，以資助形式支持青年到大灣區工作。

但無論對於企業或個人，考慮到大灣區發展，不外乎是成本效益的考量。香港企業到內地發展面臨高度的不確定性，一方面對內地市場、行政體制的運行規則了解甚少；而內地部分產品、商業模式已走在世界前沿，香港領先的時代早已過去。香港員工也面臨全方位的生活適應問題：親友、醫療、語言……每一個都不是能輕易解決的困境；而現實中，內地平均薪酬確實較香港低。故此，筆者認為，促進香港和內地大灣區城市更緊密交往的根本，在於產業合作、升級所帶來的（潛在）巨大市場價值，而最後傳導至企業和個人的市場回報。

香港定位的迷思和未來

過往，香港在資金、產業、人才方面有「先發優勢」（first-mover advantage），借助多年積累及與國際交往的便利，為內地改革開放後的經濟發展作出不少貢獻。基於過往自由主義市場經濟的成功經驗，港府恪守「大市場小政府」原則，在大灣區的合作發展、城際交往中都有所體現。對比廣東省各市主動對接港澳的動作，港府步伐明顯較緩，例如落馬洲河套地區討論多年，深圳片區發展如火如荼，但香港仍在處理前期基礎建設，背後除了反映兩地執政理念和政治體制差異，更折射香港對於自身未來10年、20年，在大灣區、中國甚至世界定位和價值的迷茫。

當內地不斷擴大對外開放、全球產業鏈正在重構，香港如何重新審視「轉口港」定位？面對中美博弈、國際形勢多變，香港如何穩固和發展「超級聯繫人」角色？在一國兩制和大灣區合作發展的框架下，香港如何理解「中國特色社會主義」論述、對接共產黨領導下的政治體制？香港的戰略定位關係到與之配套的政策制訂、機構調整、人才培養和引進等策略，缺乏頂層設計的指導，便會在左右搖擺、「見步行步」中失去發展先機。

合作與競爭 需主動發揮香港價值

香港在金融市場、法律制度、專業服務等方面依然保持與國際對接的優勢，但在未來產業佈局上已落後不少。以深圳為例，其「十四五」規劃，在紮實先進製造業基礎上，明確提出發展新一代信息技術、生物醫藥、「數字經濟」、高端裝備製造、新材料、綠色低碳等戰略性新興產業。早前，深圳亦發布放寬市場准入的特別措施，在金融、醫療等多方面積極對接國際規則，打造國際化營商環境。

需要明白，在優質資源稀缺的情况下，大灣區各城市之間既有合作，也有競爭。港府應積極盤點、整合現有優勢資源（例如生物醫藥產業的基礎研究優勢），考慮在大灣區內的產業鏈分工及香港在其中的角色和利益，主動對接內地政府，構建多層次的溝通機制，摒棄「伸手」思維，就產業配套、政策銜接等提出建設性的方案。對於有潛力的企業和人才，更應仿效內地政府的招商部門，主動接洽和服務，為香港未來產業發展奠定基礎。只要香港在大灣區的產業合作中佔有席位，對大灣區的發展產出獨特價值（例如為內地產品開拓海外市場、引入海外高端技術人才），在市場力量驅動下，大灣區人流、物流、資金流、信息流深度融合，各項便利化措施才能產生真正的協同效應。

皮之不存，毛將焉附？香港企業、青年的未來，皆與香港的發展息息相關。斗轉星移，香港早已不能以俯瞰姿態望向內地。在大灣區走向世界的宏願中，香港到底如何善用、進一步發展自身的國際化優勢，發揮「國家所需，香港所長」，在對內合作的同時整合大灣區資源，助力中國走向世界，是香港當下迫切需要思考、落實的議題。前人種樹後人乘涼，相比效果存疑的實習交流、短期資助，具前瞻性的長遠規劃、增強香港人才在大灣區及全球市場上的競爭力和價值，才是「青年未來」問題的對症藥方。

作者是內地與香港跨境企業管理人員、智庫研究員

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[鄭媛文]