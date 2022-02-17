韓俊賢：疫下應補助公共交通 營運商亦須施策惠民

正因為疫情期間，公共交通需求比往常確實減少，搭客量下跌，導致公共交通營辦商收入減少，營運環境確實困難。早前，擁有新巴城巴經營權的匯達控股向員工發函，表示其營運狀况及流動資金出現問題，建議員工放無薪假；新聞報道又提到，公司高層說若政府未能提供資助，不排除要裁員。雖然此等行為，如同早年澳門「維澳蓮運式手法」，即純粹因公司內部經營手法問題，而公開向政府喊話要求提供資金援助的手法，但先不論匯達因為自身營運而導致的狀况如何，在公共交通經營方面，如今確實是迎來冰河時期。

資助最主要條件：不可減現有服務

事實上，專利巴士及由特區政府作為所有權者的港鐵公司，都算是財雄勢大，因為自身產業的規模，儘管現實市面上風浪有多大，基本上除非這「冰河時期」實在持久，否則應該能抵抗一定程度的難關。

但現實上，在香港公共交通運輸經營的版圖中，個體戶仍佔有一席之地，如小巴、邨巴／村巴的營辦商，在現實對它們已經不盡友善的營運環境下，毫無疑問，於疫情當中更形雪上加霜。

在疫情期間為公共營運商提供援助，並不是單純的資金投入，更非浪費公帑，而是讓疫情期間的基本公共交通服務可以持續營運。誠如本文開首提及，巴士、鐵路都聲稱因疫情關係削班、提早收車，其實仍然對一定數量的市民構成影響，而巴士、鐵路因為其資源及既有公關策略，可以「公布」且導致市民有所迴響，但小巴、邨巴／村巴其實正悄然減班，故此，在疫情期間提供資助的最主要條件，便是受資助的營運商不可削減現有服務，讓公共交通班次維持既有水平。

個體戶成行業最大輸家

如同前述，個體戶的公共交通營辦商，其實是在疫情期間整個行業的最大輸家，無論人力或資金上，或多或少出現不同問題。就以小巴行業為例，除了一般乘客人數減少外，由於司機平均年齡偏高，在疫情期間甚至出現司機短缺問題；而邨巴／村巴營辦商更因為現在本地其他接送服務，包括本地遊、婚宴等都因疫情而停擺，使它們綜合的收入來源大減。這些營辦商現在的營運環境，確實是面對空前困難。

儘管我們在非疫情期間，已提出對公共交通行業經營的補助，但當中絕非只有單純的資金投入，而是雙向和有互動的要求，在向它們提供補助的同時，必須有相應提供給市民的好處。例如，我們建議，對公共交通營運商，如它們能提供月票優惠，便可提供一定補助，也正因為現時部分公司並無月票優惠提供予乘客，而部分公司儘管有提供，但當中乘客需另外登記，方可獲得車資補貼優惠，甚至某些月票、團體票，可謂架屋疊牀，對乘客徒添不便，實際上應該整合。

業界大洗牌 思考「交通長策」良機

有其他論者認為，無目的補助公共交通營運商是浪費公帑，也是無底深潭。其實，如果現在是承平之世，放眼有關營辦商胡亂開線、策略混亂、浪費資源等情况，確實沒有空間去為其失誤而投放補助，套用近期巴士界流行的用語，更是應該「收檔」。但如今在疫情之下，對整體業界而言，營運困難有不少屬非戰之罪。

筆者之前曾在《明報》觀點版撰文（註），提倡香港專利巴士服務應該向公營化方向邁進，如今在疫情下，事實上業界亦因此而大洗牌，或許現在正是良機，讓本港策劃公共交通方略的部門，思考這方面的長遠發展策略。至於前述提及的補助若能落實，雖然只是一時之策，但對廣大乘客來說，也將有不少裨益。

註：bit.ly/3dBKLJM

作者是民主黨交通政策發言人

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[韓俊賢]