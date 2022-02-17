黃子為、鄭宏泰：市民多認同大灣區機遇 封關礙北上發展

中大香港亞太研究所先後在2019年3月和2021年7月，進行兩次關於大灣區發展規劃綱要的電話調查（註）。問卷設計主要圍繞兩個方向——（1）大灣區規劃對香港整體的影響：究竟香港市民認為大灣區規劃對香港有多大幫助？（2）港人往大灣區9個內地城市發展的意向：不論是工作或生活，大灣區規劃增加港人不少北上發展機會，究竟這些機會對香港市民有多大吸引力？

逾四成人認同有利港創科金融物流

在大灣區規劃對香港整體影響方面，香港市民態度明顯傾向正面（表1）：在2019年，40.2%受訪者同意大灣區規劃對香港來說是一個發展機遇，而不同意的比例有20.1%；此外，35.1%人認為參與大灣區規劃對香港發展是好處多些，明顯多於認為壞處多些的比例（12.2%）。雖然這幾年香港社會經歷不少波折，可能影響部分市民對內地的看法，但沒有改變大眾對大灣區規劃的正面態度：在2021年，有38.3%受訪者同意大灣區規劃是一個機遇，32.9%覺得大灣區規劃對香港發展是好處多於壞處，結果與2019年差不多，都是正面多於負面。

大灣區規劃的最終目標，是令大灣區成為一個可媲美美國矽谷和日本東京灣的科技區，當中關鍵是粵港澳三地互補，尤其在科技等領域。因此，不少港人認為大灣區規劃有利發展本港創新及科技產業：2019年調查發現45.4%人同意大灣區規劃有助香港發展創新科技，不同意比例則有26.5%；到2021年，仍有42.3%表示同意大灣區規劃對創科業有幫助，兩年結果差不多。

此外，2021年調查增加兩條關於金融業及運輸物流業的問題，結果與創科業相似，分別有41%和49.1%受訪者同意大灣區規劃有利發展香港金融業及運輸物流業，明顯高於不同意的比例（分別為32.2%及29.2%）。

疫下封關 北上意願減

另一方面，2019年調查發現不少港人對往大灣區內地城市的興趣不小：有47.5%受訪者表示若有機會，他們會去大灣區內地城市生活或工作，到2021年，表示會前往的比例降至36.4%；而表示不會的比例，由2019年的52.5%增至2021年的63.6%。此外，2021年調查詢問受訪者會否鼓勵香港青年去大灣區內地城市發展，表示會的比例有40.1%，與表示自己有興趣去大灣區內地城市發展的比例差不多；而表示不會的比例有49.9%。

為何北上大灣區內地城市的意願有所下跌呢？其中一個不可忽視的因素是新冠病毒問題。新冠病毒於2020年初在港出現，香港與內地自此長期處於封關狀態，不方便港人往返兩地；若去內地城市發展，即使兩地鄰近，都可能長時間未能與在港親友見面，自然減弱港人北上發展的興趣。在2021年調查中，有10%受訪者表示會視情况而決定是否鼓勵青年北上內地城市，相信與疫情導致封關有關，須視乎疫情何時回復穩定而決定。

多數港人覺得回內地發展有優勢

雖然過半港人表示沒有北上大灣區內地城市發展的打算，但這不能完全代表他們認為大灣區內地城市欠缺吸引力，而是可能因他們覺得香港本身更有發展潛力，而更願意留港生活罷了。香港本身是亞洲的國際城市，處處充滿機會，各種公共設施均已高度發展，加上在大灣區規劃、中央政府支持下，香港的機會只會有增無減，尤其是金融、創科及物流等行業，對有志從事這些行業的港人無疑是一大好事，在「做生不如做熟」情况下，不少港人自然較傾向留港發展。

有人認為港人不願北上大灣區內地城市，是因為他們對自己欠缺自信。然而調查結果不太支持這說法：當詢問受訪者，港人去大灣區內地城市發展有多少優勢時，在2019和2021年調查中，分別只有18.6%和24.4%回答完全沒有優勢，比例小於回答有「好大」或「幾大」優勢者（2019年為36.1%；2021年為33.5%），另兩年均有四成多受訪者表示有好小優勢，反映大多數港人覺得，回內地發展，即使不一定有很大優勢，但仍有一定程度的優勢。

最後，再用2021年數據分析不同年齡及學歷市民，對於去大灣區內地城市生活或工作的意願（表2）。

非大專學歷年長者較願到內地發展

研究顯示青年（18至29歲）的北上意願較其他年齡人士低，這可能因為近年香港人口老化日益嚴重，加上最近不少年長且位居中高層人士離港，造成本地社會青黃不接問題，給予青年更多「上位」機會，讓港青覺得香港更有發展空間。另一方面，內地生活設施愈來愈先進，生活空間較香港寬敞，生活節奏亦較慢，而且物價較低，這環境較適合退休生活，因而吸引不少香港年長者考慮日後北上生活，造成不同年齡層的差異。

另外，沒有大專學歷的人士的北上意願較有大專學歷人士為高，這可能與他們從事的行業有關。在大灣區規劃下，確立了香港於整個大灣區以至整個國家中的國際金融、創新科技、知識產權貿易及中外文化藝術交流等中心地位，高學歷者往往較中低學歷人士更傾向從事這些行業，而大部分大灣區內地城市是由先進製造業及現代服務業主導，中低學歷者較多從事這些行業，因而不同學歷人士選擇到大灣區內地城市發展的意願會有所不同。

簡言之，香港市民對大灣區規劃持較正面的態度，抱有負面看法者只是少數。當然，政府應盡力向社會大眾說明大灣區規劃的內容，在充分認識下，市民自然明白當中好處，並且支持政府推動相關計劃；至於封關嚴重影響香港與內地交往合作和互動，又揭示及早通關對更好發展大灣區規劃的重要性。

註：調查對象是年滿18歲、操粵語或普通話的香港居民，樣本均為機率樣本；2019年調查是家居固網電話調查，成功訪問703名市民，成功回應率是36.3%，2021年調查採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，成功訪問706名市民（家居固網電話：350人；手提電話：356人），家居固網電話及手提電話樣本的成功回應率分別為28.1%和31.9%；若將可信度設於95%，2019和2021年樣本誤差分別約在±3.7和±3.69個百分點內；2021年數據分析已作加權處理

作者黃子為是中大香港亞太研究所研究員，鄭宏泰是中大香港亞太研究所副所長（執行）

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4.投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃子為、鄭宏泰]