觀點
張志剛

筆陣

筆陣：以良知面對事實 ／文：張志剛

【明報文章】很難理解現在還有質疑「動態清零」的言論。其實不需要專門的醫學知識，只需拿出自己的良知，面對客觀事實，就可以得出清楚的答案。

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