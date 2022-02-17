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2022年2月17日星期四
張志剛
筆陣
筆陣：以良知面對事實 ／文：張志剛
聞風筆動：習提特區「主體責任」論 去除中央主導抗疫雜音 ／文：李先知
黃子為、鄭宏泰：市民多認同大灣區機遇 封關礙北上發展
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楊志剛：美國無限印鈔搞掂 我們為何不學？
韓俊賢：疫下應補助公共交通 營運商亦須施策惠民
陳帆川：在谷愛凌身上學習包容
筆陣：以良知面對事實 ／文：張志剛
【明報文章】很難理解現在還有質疑「動態清零」的言論。其實不需要專門的醫學知識，只需拿出自己的良知，面對客觀事實，就可以得出清楚的答案。
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筆陣：以良知面對事實 ／文：張志剛
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