陳嘉華、林巧玲：善用稅務措施助建灣區科創中心

粵港澳大灣區的戰略定位之一，是成為具有全球影響力的國際科技創新中心，充分發揮粵港澳科技研發與產業創新優勢，建成全球科技創新高地和新興產業重要策源地。為把握大灣區發展帶來的機遇，商界一直期望香港特區政府能制訂策略，全面檢視現行法律和法規，探索和落實支持創科的稅收政策，激勵企業積極參與科技創新與研發，助力打造大灣區成為國際科技創新中心。

在稅收方面，港府可考慮以下有利於建設大灣區國際科技創新中心的稅務措施和政策：

（1）放寬認可的指定研究機構名單，並涵蓋位於大灣區的合資格機構。目前研發開支額外稅務扣減僅限於支付予本地研究機構的付款，截至今年2月有30多間指定本地研究機構。如果企業無法在指定本地研究機構中找到合適的機構，而選擇非指定研究機構進行研發活動，企業的這些研發活動支出將無法適用額外稅務優惠。大灣區內有不少大學和機構擁有相當的研發實力和先進技術，如果政府的指定研究機構名單能涵蓋大灣區的合資格機構，將極大拓寬企業的研究機構選擇範圍，及鼓勵更多企業投資於研發和應用科技。

（2）擴大合資格的研發支出，以涵蓋在大灣區進行的分包活動。目前的研發開支額外稅務扣減，只限於完全在港進行的研發開支，但香港的高營運成本，令很多企業傾向選擇在大灣區設立研發中心進行研發活動，以降低成本。如果這項規定能延伸至企業在大灣區進行的研發分包活動，不但能夠推動大灣區經濟優勢互補及粵港澳三地科技創新合作，還可以優化跨區域合作創新發展模式。

（3）擴大教育開支的扣除額予香港特區居民，尤其是以大灣區工作／商業發展為目標的人士。港府可考慮擴大薪俸稅中的個人進修開支扣除，如包括在內地合資格教育提供者所提供的特定教育課程，以吸引相關人才獲取內地專業資格，讓其配合就業發展的需要。

我們認為政府應加大力度推出適切政策，以吸引企業、人才來港和在大灣區進行科技創新及研發業務。在國家大力支持下，如果港府能進一步優化以上稅務優惠措施，加上香港自身無可比擬的優勢，相信可於不斷變化的國際營運及稅務格局中，在科技創新及研發方面保持競爭力，推動香港持續多元發展。

作者陳嘉華是德勤中國稅務合伙人，林巧玲是德勤中國稅務經理

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[陳嘉華、林巧玲]