陳志豪：不應用放大鏡看網絡極端言論

然而，一如既往，能夠成為香港網絡熱話的內地題材，一般都不會是什麼「好消息」。北京冬奧會期間，部分內地網民的負面言論便屢屢被大肆炒作。例如在美國出生、歸化中國的女子單人花式滑冰運動員朱易，由於在競賽期間接連失利，遭受少數內地網民批評，引起不少外媒及香港網民放大炒作；有韓國藝人在社交網站表達支持韓國隊的言論，惹來個別極端內地網民嘲諷，也受到外媒及港媒的渲染報道。

毋庸諱言，在互聯網上，非理性、情緒化、極端、惡意、刻薄、負能量的留言確實常見，但「網絡欺凌」絕非內地獨有的互聯網風氣，而是一個全球性的普遍現象。說實話，在香港的社交網站上，一些極端的評論、抹黑和醜化，難道還會少嗎？即使是在外國，Netflix近日熱播的犯罪紀錄片《Tinder大騙徒》中，有媒體刊登受害女性的報道後，也有大量西方網民冷嘲熱諷和踐踏，令受害者承受「二次傷害」。另一名在美國出生的運動員谷愛凌歸化並代表中國隊取得金牌後，於美國當地亦受到大量網民謾罵。躲在鍵盤及屏幕背後，不少人的陰暗面確實被釋放。

抹黑內地的信息無休止 值得警惕

保安局鄧炳強局長說過：須防「港獨」軟對抗。在《港區國安法》實施後，取態傾向「港獨」及「分裂國家」的香港社團和媒體，確實是大量解散或竄逃海外了，但是，散播「分離主義」意識的土壤其實並未根除，網絡上抹黑醜化內地的信息依然無休無止，不少政客及媒體對內地的立場仍然是「報憂不報喜」，實際效果就是影響港人對內地的觀感，厭惡自己的國家，打擊港人的國民身分認同。這種網絡上無處不在、去組織化、化整為零的意識形態滲透，沒有「港獨」之名，卻有「分離主義」之實，更值得愛國陣營警惕！

作者是香港青年時事評論員協會副主席、青研香港召集人

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[陳志豪]