劉銳紹：笑漸不聞聲漸悄 多情卻被無情惱──虛無縹緲中尋找香港需要的情

花褪殘紅青杏小。燕子飛時，綠水人家繞。

枝上柳綿吹又少，天涯何處無芳草！

牆裏鞦韆牆外道。牆外行人，牆裏佳人笑。

笑漸不聞聲漸悄，多情卻被無情惱。

蘇東坡以景喻情，而這首接近1000年前的詞，卻與今天的現象相似。「枝上柳綿吹又少」，正如隨風柳絮香港人，吹到天外成芳草！「牆裏牆外」皆有人，只是不知何許人也？疫情之中，歡樂之聲漸不聞；民情之下，多情卻被無情惱。千年共嘆，能不悲哉？

但此時此刻，香港不能悲情、薄情、逃情；相反，香港需要真情、深情、全情。所以，莫嫌此文說愛談情。

（1）情絲百結半世紀 情詩笑問瘋與癡？

──我不能與蘇東坡相比，但也有很多情絲，在此姑且獻醜，絕不是舞文弄墨，而是探討香港需要哪一種情？

其一，寫於1973年我進入《文匯報》之初的《變調揚州慢》：

料峭春寒，萬山新染，沾風信步棋亭。面陽思過去，十九載平平。去年已參《文匯報》，國家丕業，有責擔承。學深深，效羲之，初寫黃庭。

繼求改革，吐新聲，似冬後嚶鳴。策馬揚鞭，披荊斬棘，直搗龍城。與手足同奮翅，凌雲志，一展鵬程。為人民心事，從來不比人輕。

其二，寫於1982年駐英期間的《菩薩蠻》：

豪情一躍跨千里，茫茫踏上英倫地。

隻身走萬家，為澆《文匯》花。

寂寞長街冷，忽覺翻愁浪。

千里盼鴻音，天涯暖客心。

其三，寫於1986年駐京之初的七絕：

提肝捧心上京華，千萬慈心欲護花。

勸天莫讓寒士志，徘徊古道伴昏鴉。

──撫今思昔，這樣的情，有用嗎？能興利除弊嗎？能改變現實嗎？很多朋友問我：「這是普遍的輿情，還是癡人說夢的愚情？這是順着形勢的人情，還是引入歧途的矯情？」我真不知怎樣回答，請各位指點迷津。

──香港是不是已不需要這種情？有人說需要，但現實卻證明不需要。如果真的需要的話，為什麼言路卻愈來愈窄？即使正常的疫情對策，也不能暢所欲言？如果香港已不需要真情，請告訴我，需要哪一種情？

（2）殖民地政府已死 殖民地元素仍在

──上述情絲，織於殖民地政府時期。那時候，我像《智取威虎山》中的小常寶，唱着「盼星星，盼月亮，只盼着深山出太陽」。但如今，殖民地政府已死，但殖民地元素存在。不知道這是殘存？還是添自何方？

港英政府只顧完成英國老家的政治需要，不理香港市民的實際需要和民情。舉例說，由1950年代到1970年代中後期，香港房屋嚴重短缺，教育水平偏低，發生疫情也沒有足夠的醫療設施。這些問題在一般時候不會突顯，但問題爆發時就難以應付。這全因為「官本位」思潮，下級聽命於上級，一切服從權力來源。於是，官心不納民意，民情難動官腸；折磨、內耗，由此而生。

觀乎今天疫情和官場生態，也許意念上有點更新，但行動依然故我，才導致頭痛醫頭、腳痛醫腳的弊病延續至今。即使沒有疫情，各種問題的病源早已存在；如今疫情失控，更突顯決策層的預示能力遠遠不足。所以，必須把「民情」升級，不單要作為施政的參考和依據，還要上升到愛民之情。此情不立，何以正心？

──港英政府的另一弊病，就是內部也各自為政，勾心鬥角。多方歷史資料證實，當年英國外交部官員和殖民地官員在很多政策上各有一套，有時互相抵消力量，在中國稱之為「扯皮」，在西方則稱為「各為其主（上級）」，中外古今如是。

今天香港官場，「扯皮」不明顯，或者不外露，但難釋外界疑慮。近期令人擔心的例子，就是港府與內地合作抗疫的官員名單。林鄭月娥夤夜公布，包括發展局長黃偉綸、商務及經濟發展局長邱騰華在內，沒有提及到深圳參加會議的保安局長鄧炳強。港府後來放風解說，不存在衝突問題，鄧炳強也有其角色。但在此敏感時刻（尤其是疫情失控和特首選舉即將舉行），出現容易見風是雨的猜測，對港府內外氣氛毫無好處。正是：情不凝，則流於形！

──港英殖民地政府更嚴重的弊病，就是用假意和真性（名、利、權）壓倒真情，但又包裝到七情上面。整個社會剝削低下階層，拚命維持政權，奴化教育愚民，精英教育為其所用，都不是真情。但今天能否根治呢？

（3）真情如何體現？民情如何體諒？

──凝聚民眾的向心力（也是情的一種），不是靠宣傳和炒作，也不是靠轉移視線。例如北京冬奧，本身已有一定的吸引力，官媒大肆宣傳，無可厚非。但與此同時，重要的新聞（例如江蘇徐州豐縣八孩母親被鐵鏈鎖屋多年、遼寧瀋陽巴士爆炸、烏克蘭軍事危機、有指學者黃萬盛所說涉及防疫資源分配的消息），其他傳媒卻毋須刻意淡化，甚至一句不提。

──真情和民情能否發揚，關鍵是：官方願不願意發掘和面對？須知，不是順耳之言才是情，「知情識趣」才是愛國；相反，批評、直諫也是情的表現。如果對後者視而不見，甚至打入地獄，只會令更多有情人、有心人忘情、逃情，最後變成悲情、絕情。

──如果官方弄清楚香港需要的是哪一種情，日後施政就要更清醒和實事求是。例如涉及「假新聞」（有人還上升為「假消息」）的法例，就要平衡利弊，以免進一步打擊民情和愛港之情。

此文未能寫得盡情，更不能傾情而寫，因為「信而見疑，忠而被謗」（司馬遷談屈原）之慮仍在。我只望各位不要一屈就完，繼續悉力以赴吧！

作者是時事評論員

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[劉銳紹]