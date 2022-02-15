黃俊恒：加強強檢配套 便利視障者

資訊接收有困難

其中一個被影響的群體便是視障人士，他們都希望盡責地回應政府的強制檢測令，卻處處遭遇困難。不少視障人士團體連日均收到求助電話，要求協助陪同前往檢測中心。相信在目前嚴峻疫情下，需要等候協助的視障人士將與日俱增，社會實在不能不正視此等狀况。

首先，資訊接收是相當重要的一環。在疫情未如今天般嚴重之際，大眾媒體大抵都能夠每日全數公布需要強制檢測的住宅樓宇；有需要強檢的處所，亦可透過「安心出行」程式發出通知，知會視障人士，讓他們知悉要檢測。但是隨着需要強檢的樓宇和處所增加，市民只能透過政府當局的網站和大廈通告得知強檢安排。

對視障人士而言，他們無可能看到大廈張貼的通告，變相便無法得知自己要強檢。如果是那些不擅長使用電腦或智能手機的失明人，情况就更為困難。資訊上的障礙，隨時會令有需要人士無法滿足強制檢測令的要求，甚至導致他們須承擔法律責任，這情况實在極不理想。

尋找檢測站是挑戰

即使視障人士清楚自己需強檢，尋找檢測站對他們來說亦是一大挑戰。須知道，不少檢測站都是臨時設置，僅僅是數個帳篷而已，並沒有固定地方。視障人士要獨立地找到檢測站正確位置或排隊的地方並不容易；即使檢測站是設於一些固定的公共處所，視障人士也可能因為平日較少前往該等處所而遭遇困難。要知道，對地形和路况的熟悉程度，是視障人士能否獨立出行的關鍵因素。要他們前往陌生處所做檢測，殊為不易。

更甚者，是現時各區檢測站都出現人滿之患，處處大排長龍，甚至有人要凌晨時分前往排隊或跨區做檢測，這種情况對視障人士獨立地前往檢測站又是另一重障礙。估計香港的疫情短期內難以緩和，面對困難的視障人士只會愈來愈多，政府實在需要採取一些配套措施，避免弱勢群體為了滿足檢測要求而身心俱疲。

可設諮詢熱線 組織人手協助

作為發出強制檢測命令的政府當局，對上述情况實在責無旁貸，必須盡快採取適當的配套措施協助有需要的市民。舉例來說，當局可設立諮詢熱線，讓有需要人士查詢要強檢的樓宇和檢測日期。其次，政府亦可組織人手，並透過上述熱線，協助在前往檢測站過程中出現困難的人士。根據部分視障人士反映，只要他們能夠到達檢測站，便可得到適切協助，因此，問題的關鍵，是如何讓他們得知準確的信息和協助他們到達檢測站。

除了政府當局以外，物業管理人員和街坊鄰里也可協助有需要的居民回應強檢令。舉例而言，若物管人員知悉有獨居或整個家庭皆為視障人士的住戶，可直接聯絡他們，告知強檢安排，以及協助有需要人士前往設於屋苑內或附近的檢測站。鄰里若得悉有視障的街坊，也可告知相關信息，或與他們結伴前往檢測站，解決上述困難。

疫情當前，正是讓香港社會重新審視政府、民間、鄰里應變能力和關係的最好時間。盼望社會不同群體都能以人為本、守望相助，共同渡過這一波非比尋常的疫情。和諧關愛、平等互惠的社會，在重大危機中特別容易展現，盼望今次亦不例外。

作者是香港失明人協進會會長

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[黃俊恒]