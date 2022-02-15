阮穎嫻：抗疫混亂擾民 全民派一萬作補償

抗疫政策混亂 應對方案欠奉

香港近年未見過這樣由公共政策造成的大混亂。明明疫情已進入第三年，有外國「爆到七彩」的先例，但看來港府沒有制定一旦大型爆發的應對方案。市民為了跟隨所謂「動態清零」的意志，被各個官員、防疫政策、公營機構及衛生專家搞到「氹氹轉」，他們各說各話，程序自相矛盾。

很多矛盾和混亂是不必要的。第一個例子是醫院管理局總行政經理李立業，叫快速測試呈陽性的人，如果沒有自己私家車，應該搭的士去醫院。根據報道，等入院者以千計，有確診者等了一個星期。根據報道及醫院員工分享，有外傭被僱主遺棄在急症室，在寒風凜冽的室外等待；有長者在醫院外的石屎地席地而睡，餐風飲露，家人怕染疫不肯讓其回家。入院的感染者很多無事無幹，佔用醫院病牀玩手機，造成醫療資源錯配，延誤真正有需要人士的治療。由於醫院已爆，醫管局呼籲快速測試結果呈陽性的市民不應前往急症室，李立業又呼籲「有其他病症而病况輕微的市民不要到急症室求診，應尋求家庭醫生或其他私營醫療服務」；袁國勇則叫大家自行食藥休息。

第二個例子是有些檢測中心沒有派籌機制，成千人在檢測中心排隊4至8個小時，徒增互相感染風險。外國這些檢測可以寄上門做，然後在72小時內速遞到私人化驗室，不用排隊，感染人士安在家中隔離。去檢測中心及醫院排隊，容易互相感染，唔病都變病，跟動態清零相距甚遠。

有一些措施則是未籌備已經公布，例如外國已用了年幾兩年的快速抗原檢測，特首林鄭月娥終於如夢初醒，覺得可以供香港市民使用，說會分發給全港市民，但又未及採購。這些快速抗原檢測，歐洲賣不到5歐元（約44港元），很多政府都免費給民眾取用，在英國一次可拿十多廿個，但香港賣到100多元。

第五波爆發至今已經一個多月，政府2月初宣布的第六輪基金終於「突破思維」，為短期或臨時失業者提供一次過支援；但當議員促請設立失業援助制度，政府又說難與取消強積金對冲同時處理。其他情况，還有被圍封屋邨的膳食及衛生問題；有年長居民在圍封期間孤獨離世，門外貼有紙張寫着「不需派反（飯）」；強制檢疫不當病假，僱員難保生計，勞福局才想到要解決等等。

市民抗疫身心俱疲

政府的抗疫表現進退失據，處理危機應變能力不足，不斷折騰市民。香港市民在行動、心理及物質上都深受打擊。最愛旅行的港人不單止不能出遊，城內也限制處處，去這裏那裏要「安心出行」、疫苗針卡，很多場所被關閉，在街上多過兩個人一起都可能會被檢控。

心理上，未必是害怕自己確診，但怕惹到同住長者，又怕累街坊，令到全公司及家人朋友要入竹篙灣，怕染病是因為失去自由而不是病毒本身。打疫苗害怕併發症，然後又要擔心不知幾時要去排隊做檢測，還要擔心封區封城要掃貨做準備。

有研究顯示疫情使心理疾病增加。第五波襲來，所有娛樂場所都要關閉，做gym不行，去戲院不行，看表演不行，唱K不行，去酒吧不行，按摩不行，餐廳預約都要取消。除非是官員，否則派對也不行，鬱悶困苦。現在連私人場所也只許最多兩個家庭聚會，結婚過大禮隨時違規，即是婚都不用結。歐洲某些國家，2021年夏季的旅遊熱點已是人頭湧湧、酒店全爆；現在多國開始解禁，有些地區宣布不需疫苗護照。

水深火熱 不應趁火打劫

在經濟上，打擊也非常大。防疫政策跟不上疫情步伐，動輒要排隊大半天做檢測，浪費生產力。有些行業長期無工開；有些如飲食業，開業一會又要關門，無所適從，幾十年老店要結業。有外籍員工已頂唔順，離開香港。他們非以香港為家，平時一年幾次回家探親，現在入境隔離期長，很多地區又無直航，寧願搬去其他金融中心。外資企業招募困難，亦將部分業務移出香港，反正人不在香港不等於做不了香港生意。

物價因為貨物通關問題，可以突然飈升。早前菜價飈升，菜心貴到幾十蚊一斤，有街市豆苗標價140蚊一斤，原因是中港貨運斷絕，供應減少。早在疫情早期，國際貨運已非常昂貴，因為船期混亂，很多船運都停止，或者非常不穩定。全世界很多碼頭放着半滿的貨櫃，流轉不了，結果貨物轉到空運，空運價錢上升。根據Baltic Exchange Air Freight Index，香港至歐洲航線，貨運由2019年12月的3.15美元一公斤升到2021年12月的8美元一公斤；香港至美國航線同期由3.62美元加到12.72美元（註1）。

香港人那麼艱苦，想借酒解愁也太貴。作者飲開的威士忌，特別的，本地存貨賣光了，少有新來貨，愈來愈貴，不知是否與物流有關。美國勞工部2月10日公布1月份通脹數據，較去年同期大增7.5%。執筆之時，香港1月物價數字還未出來，但查看2021年整體，代表相對低收入、中收入及高收入的甲乙丙類消費物價指數（註2），分別按年上升2.9%、1%及0.9%。在經濟正常的情况下，這些數字不算高，但低收入人士受疫情衝擊最大，物價也升得最快，這波疫情因為要去檢疫、商舖關閉等影響，令他們生活更難。作者不吸煙，但明白吸煙者的負擔。煙草對他們來說就是必需品，要戒也不是一時三刻可以戒，然後在這個疫情底下，有團體提議要加煙稅，加到100蚊一包煙。中產或以上還好，但基層市民很多手停口停又失業，絕對是百上加斤。政府已推出一次過失業援助，這些加稅建議應該暫緩，而不是在水深火熱中趁火打劫。

派錢不能完全補償 但可消怨氣

大家只是想好好食餐飯、消費娛樂、做下運動、見下朋友、與家人聚聚。抗疫措施令港人那麼鬱悶，在即將來臨的《財政預算案》，政府應向全港市民每人發放1萬元，作為補償，畢竟這不是香港市民的錯，成本卻要我們全部來承受。

每年政府總說自己又赤字什麼的，但今年度又「突然」賣多了地，2021年12月31日的財政儲備約為9800億元（註3），比2021年7月多了約1000億元（註4），逆市上升。抗疫措施擾民，市民無從宣泄，派錢雖然不能完全補償，但收到錢條氣會順啲。况且所謂「失業援助制度」還在「思考」階段，搞得來，疫情已過，短期失業的已經搵到工，不如「快快脆」派錢給全港市民。來得不夠快的錢，其實幫不到失業人士，也消不了市民的氣。

今日是元宵節，希望廣大市民可盡快跟家人朋友團聚，不受疫症隔閡。

註1：bit.ly/3HPBKdA

註2：bit.ly/36cZACj

註3：bit.ly/3GH6QCN

註4：bit.ly/3LxZGo4

作者是港大經管學院講師

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[阮穎嫻]