鄭立：港府可考慮疫下禁業主收租

事實上，香港有不少市民是有很大理由不願接種疫苗的，例如長者每多慢性病患，亦有專業人士指出疫苗對慢性病患者有風險，所以他們堅持不願冒險接種疫苗是合理的。

強迫他們接種疫苗，對他們而言，很可能無異於謀殺，他們的親人亦未必願意接受這種風險，這並不是官僚地說一句「沒有證據證明跟疫苗有關」就可以打發過去的，直接講邏輯的話，也可以說沒有證據證明跟疫苗無關。

收緊防疫措施之下，可以估計，很多行業會失去不少顧客。這對於那些行業來說，絕對是一個嚴冬，這很可能導致大規模的倒閉潮，最終導致大量基層市民失業，手停口停，經濟陷入絕境。為此，政府作為禁制他們營業的責任者，應該積極地減少對他們的損害。

香港的租金非常昂貴，營業成本當中，租金佔了巨大的部分。在政府禁制了他們營業而無法生利的時候，他們要交納的租金卻可能一分都不少。如此要企業經營者承受所有防疫政策的代價，並不公平。對企業經營者來說，無法營業，又如何交租？

這時候徵收他們的租金，無異就是殺雞取卵。故此，政府應該考慮，限制營業多久，就禁止全港業主收租多久。既然港府目前的政令，已去到能夠禁制各種基本權利，例如上學、上班，或者禁止某些人去街市、禁止某些店舖營業等，那禁止收租也是舉手之勞。

不要覺得業主一定會反對，這對業主而言可能也是好事，這可以防止他們吸乾自己的租客，最後一拍兩散。事實上，外地亦有減收、停收租金的政策，可見這是可行的。政府可試行幾個月，再看有沒有效，反正跟逼人打疫苗（所謂「谷針」）一樣，有沒有效不重要，先試了沒有效也沒有人需要負責，不是嗎？

作者是專欄作家

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[鄭立]