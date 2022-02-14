納扎爾拜．葉爾肯：俄羅斯製造「烏克蘭危機」目的何在？

突厥聯盟介入 威脅俄國「軟腹」

相比之下，較受忽略的土耳其與烏克蘭自由貿易協定和無人機製造協議（2月3日簽署），更具「實際意義」，其影響對區域政治及經濟的後續發展可謂深遠。因此，烏克蘭東部是否已步入類似阿塞拜疆與亞美尼亞2020年納戈爾諾—卡拉巴赫戰爭（Nagorno-Karabakh War；下稱納卡戰爭）時期的「無人機普及化」建設之軌，將成為透視烏克蘭危機走向的新關鍵，而克里姆林宮對此的「敏感反應」是否持續「強硬」，則是重點所在。

不同於美國，牢牢控制着博斯普魯斯海峽的土耳其，不僅是北約位於黑海與地中海之間軍事實力最雄厚的成員國，而且還是自西向東、橫跨裏海的突厥聯盟創始成員國之一，對包括巴爾幹、中東、東歐、高加索及中亞在內的區域整體發展，具舉足輕重的作用。因此，土耳其「介入」所代表的，是俄羅斯在此次「危機」中需要面對的不僅是北約和歐盟，而是包括高加索和中亞國家在內的突厥聯盟。

由於針對土耳其的任何回應都會產生牽一髮動全身的骨牌效應，因此對俄羅斯而言，如何應對土耳其的「北上之舉」則變成了棘手問題。俄國深知作為集體安全條約組織成員的哈薩克，雖會「欣然接受」其援助「平息內亂」，但決不會為亞美尼亞與「突厥兄弟」阿塞拜疆反目成仇，更不會為白俄羅斯與其第一大貿易伙伴歐盟去抗衡。

加之，土耳其還是俄國在該地區能源交通領域的主要競爭對手，同時亦是其在阿富汗基建領域的主要合作伙伴，所以俄國將會極為「慎重地」處理因土耳其因素而進一步升級的「烏克蘭危機」。

左右烏危機「海灣半島化」的關鍵

俄羅斯目睹亞美尼亞常規軍在納卡戰爭期間節節敗退，以及也門叛軍胡塞武裝針對海灣國家的持續威脅，清楚認識到無人機是現代聯合作戰體系中不可或缺的重要一環，已徹底打破原有的區域軍事威懾態勢及格局平衡。受此影響，對俄而言，避免將烏克蘭「局部衝突」因土耳其的「技術輸出」而逐步「海灣半島化」，乃是當務之急。

當烏克蘭憑藉土耳其的幫助，實現武裝無人機生產本土化與批量化之後，烏東地區的親俄叛軍將首當其衝成為烏「新軍事力量」的試驗點，進而使其重蹈亞美尼亞的覆轍。與此同時，位於克里米亞半島的俄國黑海艦隊母港塞瓦斯托波爾，及與其相連的所有軍事戰略基礎設施，均會暴露在具有成本優勢的無人機打擊範圍之內。不僅如此，俄國在該區域的能源運輸管道，也極有可能被籠罩於威脅之下。所以，土耳其武裝無人機生產線「落戶」並「扎根」烏克蘭，將成為根本上扭轉烏克蘭危機局面的分水嶺。

利用中美對立 俄掌握制高點

從美、俄、中三角關係角度看，影響美俄關係發展走向的關鍵因素是美中關係；相反，進一步反向波及美中關係的，則是美俄關係。在此特殊地緣格局背景下，擁有歐亞大陸「心臟地帶」絕對影響力的俄國，並非希望通過持續向烏克蘭施加「軍事壓力」的方式與歐美各國漸行漸遠，而是「修補」美俄和俄歐之間的關係，使其恢復「正常化」。

對俄國而言，長驅直入烏克蘭腹地、軍事佔領其首都基輔等俄裔不佔優勢的地區，只會適得其反，更何况俄「勢力」早已「進入」烏克蘭，因此「再次進入」的必要性極低。在中美「冷戰」愈演愈烈之際，通過烏克蘭危機迫使北約及歐盟「默認」其地緣政治格局現狀，並逼迫其實現「自我約束」，進而為俄國地緣經濟勢力範圍的持續「擴張」創造穩定環境與有利條件，才是「醞釀」此次危機的核心目的之所在。

作者納扎爾拜．葉爾肯（Yerkin Nazarbay）是武漢大學國際關係學系博士候選人、哈薩克國立大學經濟科學碩士

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[納扎爾拜．葉爾肯]