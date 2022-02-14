張炳良：「大灣區」：既是規劃策略更是心態思維問題

香港不應只討益 也應付出

很多標榜大灣區有利專業金融、就業創業、房地產等，甚至有視為解決香港難題（包括青年問題）的答案似的，而內地也不乏以大灣區支援香港、提供所需的想法，這都屬單向思維。無疑大灣區帶來種種新機遇，正如1980年代內地改革開放一樣，但當年並非香港不成器而靠吃內地。

今天，像所有成熟經濟體般，香港急需轉型；珠三角其他城市經過二三十年改革後，何嘗不需求突破？因此面對的，乃整個區域如何協同提升，闖出另一番天地。香港不應只是討益者，也同時應是付出者。

關鍵是怎樣定位於大灣區。仍有人潛意識地把香港自外於大灣區（常說「往大灣區去」），忘記香港就是其中核心一員，一如仍有人把往內地說成「回國內」，彷彿香港不在國內，這或是慣性承襲回歸前的分離稱謂，或是惰性思維所致，未能重視「香港在大灣區」、「香港在中國」的角色和戰略地位。所以，當中央從全國性的長遠戰略高度，推動粵港澳區域合作發展，落到香港時，往往被簡單地作市場機會的經濟解讀，甚至行禮如儀的行政解讀。

中央全國性長遠戰略

自本世紀初國家的發展戰略已走向區域發展，由東及西（如西部大開發、中西部發展）、從南至北（長三角、振興東北、環渤海等），逐步形成經濟互聯互動、優勢互補、協調發展的新格局。深化粵港澳合作，早明確於2009年的珠三角改革發展規劃及2015年掛牌的中國（廣東）自貿試驗區（前稱粵港澳自貿區）。2018年李克強總理的政府工作報告，把粵港澳大灣區，與京津冀區域一體化、長江經濟帶並列於區域發展戰略下。至今，灣區經濟似成時尚，如浙江省便提出滬杭甬灣區戰略。

中央就粵港澳大灣區提出五大戰略：「充滿活力的世界級城市群、具有全球影響力的國際科技創新中心、『一帶一路』建設的重要支撐、內地與港澳深度合作示範區、宜居宜業宜遊的優質生活圈」，原期望到2022年，「區域內生發展動力進一步提升……國際一流灣區和世界級城市群框架基本形成」；到2035年，「大灣區形成以創新為主要支撐的經濟體系和發展模式，經濟實力、科技實力大幅躍升，國際競爭力、影響力進一步增強」。「創新」、「國際競爭力」、「世界級城市」乃關鍵詞。

這是宏大的願景，但由原先較分割的地方板塊，邁向深化合作、擁抱區域認同，需有系統的規劃部署和條件配套、細緻到位的協力經營，以及民情和文化環境的悉心培養，不是把廣東9市（廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶）加上港澳兩特區的人口和GDP（本地生產總值）總和，就構成一個有機、具活力的大灣區，便能「9＋2＞11」，中央官員也非想得這麼簡單。如何拉動各城市的雄心壯志，建立跨越各自本位的新的區域存在意識，讓新一代憧憬很不一樣的未來，並為之打拼，才見真章。

真融合是不能「被」的

真融合是不能「被」的，需因勢利導。早有內地專家指出，要真正實現世界級大灣區的目標，還存在四大痛點：（1）定位和規劃；（2）區內各城市之間仍存在排他性的競爭；（3）城市之間缺乏健全、有效和可持續的合作機制；（4）企圖用行政手段強制推行規劃（註1）。勢在哪裏？當有社會經濟誘因、連接方便、屏障拆除、利在情在，則人民和企業不用官方指令，自會走向融合；更何况粵港澳三地，同根同源，血脈相連，直至1950年代，仍流行「省港澳」的說法。

改革開放後，港商北上設廠投資，粵港商貿交流頻繁，民間往來與日俱增，不用等至九七回歸，珠三角已成為港人生活圈一部分。在官方提出大灣區規劃之前，區域經濟已客觀存在，不過早年似是香港居於主導，「前店後廠」標誌粵港經濟合作模式，珠三角成為提供廉價土地和勞工的生產基地，並支撐香港的航運樞紐和金融及專業中心。回歸後的最大變化，是隨着內地發展突飛猛進，粵深經濟體積追上並超越香港，經濟活動、資金、人才等，已由單向流動變成雙向。如何調整合作模式，本應是政府和業界關注所在，惟戰略論述不足。

「制度之異」能否變為「制度之利」

粵港澳大灣區存在兩種制度、3個關稅區、3個政策和治理體系，「制度之異」能否變為「制度之利」，涉及國家發展大局中「一國兩制」的長期實踐。港澳穗深四大中心城市構成區域發展的核心引擎，各有特色和角色，《規劃綱要》強調提升整體實力和全球影響力，引領大灣區深度參與國際合作（註2）。放在2020年中央提出的國內國際「雙循環」框架去看，大灣區須強化其國際循環功能。

2021年公布的「十四五」規劃，涵蓋多項大型基建和設施建設，包括「兩廊兩點」架構（註3），以及資源配置和規則銜接、機制對接改革，以促進大灣區內要素流通。深化合作之成敗，最終繫於制度、政策和民情因素。若「3C」（compatibility互容性、complementarity互補性、connectivity互聯性）處理不好，灣區融合難大步向前。

互容性考驗在不同的治理傳統、行政和司法體系、法規法制、標準和程序，以及政策和規管手段下，如何找到同步共識。互補性考驗能否驅除零和競爭的思維，減少利益和價值衝突，促進互利共贏。互聯性考驗如何透過交通連接、通關便捷、信息流通、政策對接和認證互認等，打通行政障礙，讓往來暢通。基建連通、硬件上「一卡一碼」走遍灣區，相對易辦；制度上落實起居就業互通，較為複雜。

沒有國際化 香港作用有限

香港作為大灣區核心引擎之一，要把握好《基本法》下「中國香港」的可為，弄清強弱，透過制度和功能特色去展示「國家所需，香港所長」，以及對大灣區的添加值。香港所長，不是照行內地一套，或複製滬深所長。國際化一直是香港的優勢；沒有國際化，香港作用有限。不過，若香港失去對國家的認同歸向，同樣沒有作用，因它會成為國家的政治包袱，中央也不會予它寬鬆空間去開拓世界。2019年動亂，對香港的國際形象和地位打擊至大，其在灣區內領頭作用也成疑（註4），如今新冠疫情又使其跟內地和海外通行受阻。

新地緣政治下，中西制度和文化衝突，也對大灣區能否深度投入國際，帶來陰影。近年西方和部分亞洲國家漸趨敵視中國，內地及香港一些圈子的疑外排外情緒亦在上升，構成惡化循環，大灣區的對外魅力不易發揮，且香港的全球樞紐作用備受削弱。香港須戰略思考，突破困局，切忌捨難取易，到頭來只走內循環之路，致更難展現其獨特性及擴大灣區格局的能量。

註1：李羅力，〈粵港澳大灣區的意義、定位及其四大痛點——在中國區域經濟50人論壇第三次專題會議上的發言〉，2017年（bit.ly/3HP0PW2）

註2：所以要香港打造更具競爭力的國際大都會，澳門成為中國與葡語國家合作服務平台，廣州建設國際大都市，深圳成為具有世界影響力的創新創意之都

註3：即廣深港、廣珠澳科技創新走廊，以及深港河套、粵澳橫琴科技創新極點

註4：廣州市政府前政策諮詢顧問鄭天祥2019年受訪時曾說：「原來的設想，大灣區同港澳融合，由香港來帶頭，現在它肯定帶不了頭了，不衰落都已經算好。」見韓詠紅，〈粵港澳大灣區發展的隱憂與香港的位置〉，新加坡《聯合早報》，2019年9月22日（bit.ly/3JpEPRY）

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）

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[張炳良]