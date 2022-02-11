潘宗杰、伍思琦：推稅務優惠 助港成家族辦公室樞紐

應對國際稅收改革 保金融中心地位

根據《2019年稅務（豁免基金繳付利得稅）（修訂）條例》（統一基金豁免條例）及其後頒布的《稅務條例釋義及執行指引第61號》，所有滿足一定條件的基金，不管基金是否在香港進行中央管理和控制，都可享受香港利得稅豁免。

此外，根據於2021年5月7日實施的《稅務（修訂）（附帶權益的稅務寬減）條例》，在港營運的合資格私募股權基金分配的合資格附帶權益，可享受0%的利得稅率，另外在計算投資專業人員的薪俸稅時，全部合資格附帶權益不會計算在應課稅收入內。

上述優惠政策，勢必吸引更多基金在香港營運及管理，以享受香港提供的獨特優勢；但是，礙於上述政策沒有明確其對家族辦公室（family office）的適用性，故家族辦公室未能直接受惠。

明確優惠政策 吸引家族辦公室落戶

近年，超高資產淨值的家族和人士均傾向自設家族辦公室管理其資產。根據資料，全球的「單一家族辦公室」（即專為單一創始家族服務，而架構較為簡單的家族辦公室）數目已由2008年的僅約1000個，銳增至2019年不少於7300個，其總資產管理規模高達5.9萬億美元，佔全球資產及財富管理業務總值的5%。

在亞洲區，新加坡向來致力爭取家族辦公室業務，並推行了一系列措施（包括稅務豁免）以吸引家族辦公室入駐。近年港府亦開始積極推動措施吸引家族辦公室，例如投資推廣署於2021年6月成立「FamilyOfficeHK」團隊，專責為家族辦公室提供「一站式支援服務」。相比之下，如果特區政府能進一步明確家族辦公室的相關稅務優惠政策，毫無疑問將能吸引更多家族辦公室落戶香港。

注意勿排除本地家族

家族辦公室稅務優惠政策的制訂，大體上可以參考上述的「統一基金豁免條例」，向家族辦公室在香港設立和管理的投資平台因交易「合資格資產」所產生的利潤提供利得稅豁免。

但值得注意的是，根據「統一基金豁免條例」下的反避稅條例（即「推定條文」），若香港居民投資者（不論是單獨持有或是聯同其他香港或非香港居民的關聯方）持有合資格基金不少於30%的直接或間接實際權益，則有關收益不可享受利得稅豁免。故此在制訂針對家族辦公室的稅務寬減政策，以及考慮相關反避稅條例時，除了吸引外地高資產淨值人士進駐香港開設家族辦公室，亦應當注意不要排除香港本地家族，留住本地高資產淨值人士。

除此之外，雖然香港目前沒有實行經濟實質法，但隨着經濟合作與發展組織（OECD）關於打擊稅基侵蝕和利潤轉移行動各項計劃的推行，家族辦公室在本港的經濟實質（例如在港的全職員工及營運費用等指標）及合資格投資業務範圍，亦應當在制訂稅收優惠規則時被納入考量。

作者潘宗杰是德勤中國稅務合伙人，伍思琦是德勤中國稅務經理

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[潘宗杰、伍思琦]