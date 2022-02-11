曾志豪：口講「清零」 身體卻很「共存」

先是有出席過林鄭月娥記者會的記者染疫，張竹君醫生說因為現場人士都有戴口罩，亦有足夠空間距離，所以不需隔離，也毋須強檢。

這真是奇怪了，動態清零其中一個準則便是及早發現、及早截斷，這已經發現了一個患者，為何不對當日現場人士也強檢？這才能「及早發現」有無其他人感染啊！口罩從來不是「免死金牌」，特別是現在有Omicron，連袁國勇也建議大家要戴兩個口罩，現場人士如只戴一個，真的就任由他們離開？這算不算是官媒批評的「躺平」或「投降」？

那許多被圍封的街坊，可能壓根就沒有見過確診者，但仍然要被圍封強檢。這實在令人摸不着頭腦：政府是如何計算傳播風險？

更有甚者，如果「戴口罩」是「免檢」的指標，那記者會上林鄭特首堅持不戴口罩，她應該是一個「缺口」，理應強檢；但張竹君醫生被問到有關林鄭的情况時，卻說「不評論個別人士」，而特首亦遲至周三晚才去做檢測。

這種應對疫情傳播風險的輕鬆態度，不像「動態清零」，卻比較像「與病毒共存」，甚至有一點英國首相約翰遜的影子——人民要遵守社交限制，他卻涉違規開派對。

另一個情况是，政府放棄了公布每宗個案的詳情，「外傭中招僱主怒轟衛生署熱線電話」事件更看得很清楚：政府面對初步陽性或確診者，都不再是隔離送院醫治，反而是讓民眾家居隔離觀察。

這種不就是西方社會處理疫情的做法嗎？因為初陽或者確診人數多到不能再個個照顧，所以很快便「分流」在家處理；也因為政府相信Omicron殺傷力較輕微，所以有空間讓民眾自行處理。這一切的思維心態，不就是「與病毒共存」嗎？那說好的「動態清零」呢？那些因為確診數字「破表」而被迫關門的店舖，都會叫一聲苦——明明說病毒很可怕所以要封城關門，但真的中了病毒的市民卻又可以自由回家，到底政府要市民害怕還是接受病毒呢？

作者是傳媒工作者

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[曾志豪]