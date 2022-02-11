關仲然：台灣解禁福島食品 國民黨反對未必有效

今次進口政策的修改，台灣行政院提出了所謂「3原則、3配套」的措施，簡單說，即從以往完全禁止進口來自福島5縣（福島、茨城、櫪木、群馬、千葉）的所有食品，改為只是禁止進口特定食品（例如菇類）；其他來自福島5縣而又不在特定食品之列的，則需要附上輻射檢驗證明，並必須在台灣邊境進行輻射檢驗，只有符合所有標準才能進口。

日本災難事過十年 全球陸續解禁

在2011年日本3．11大地震之後，因着福島核電廠事故，全世界不同地方都對來自福島的食品施加進口限制，嚴防受到核污染的食品流入。然而，隨着距離當年災難已超過10年，很多政府都開始不同程度地解除相關限制（當中所有已加入CPTPP的國家，都已經完全解除相關管制）。而香港也自2018年7月起，放寬部分措施，容許來自當中4縣（除福島縣外）的水果、蔬菜、奶等食品，在附有出口證明書及輻射證明書的前提下，並通過進口檢測，就可輸入香港。按特區政府的食物安全中心網頁所寫：「根據食品法典委員會（CODEX），若食品的輻射水平不超出其指引限值，便可供人安全食用。」

在民進黨政府決定鬆綁之前，兩岸無獨有偶地都一致嚴格管制進口福島食品，完全禁止該地區所有食品入口（而相較之下，大陸的管制比台灣更嚴格，禁令覆蓋福島周邊10縣）。台灣今次調整政策，重新接納「福食」，民進黨已明言「對日本食品的調整方案，有助於台灣加入CPTPP」，可增加台灣參與國際貿易互通的本錢。

這裏值得指出，關於CPTPP，大陸和台灣都已經申請加入，而台灣是依循「世貿模式」作申請，即希望以「台澎金馬個別關稅領域區」的名義加入。蔡英文亦說，在「台灣不會進口核食」的前提之下，今次的改變是要「讓台灣走向世界」。

指「核食」長驅直入 恐言過其實

正當民進黨堅持所進口的是「福食」的時候，在野國民黨則堅決反對今次改變，高舉食物安全、人民健康的重要，反對進口「核食」。國民黨認為台灣現在所定下的食安標準，比某些國家（例如俄羅斯、烏克蘭等）為低。國民黨又指出，在2018年所舉行的一系列公投中，當時其中一項是關於「維持禁止進口日本核災地區食品」，當年公投有779萬人投票反對核食，公投獲得通過。現在民進黨是公然違反民意（根據台灣法例，公投通過後只有兩年約束力，意味2018年的公投結果，現在已無效，民進黨並無違法）。

不過如果再仔細看，民進黨所提對核食品的標準，跟大部分西方國家、或跟CODEX的標準比較，無論是碘-131、銫-134和銫-137，台灣都訂下更低的上限，即比很多地方的標準都更嚴格。

國民黨大力指控民進黨今次開放進口福島食品，是讓日本「核食」長驅直入，恐怕是言過其實。國民黨在2018年的公投和地方選舉，是近年難得的一次選舉勝利，當時公投案的確清楚反映民意。但我們必須理解政策的實際意思，現在民進黨亦不是提出無條件開放進口福島食品，要成功進口就先要「過關斬將」，邏輯上，如果能夠通過檢測、進口到台灣銷售，就不是「核食」了；如果是輻射超標的「核食」，政策修改以後亦不能進口到台灣，這個邏輯其實不難理解。

國民黨以食物安全這個所有人民都關心的議題，攻擊民進黨，看似站在高地、能得民心，但大家都仍然記得，去年年底的一場有關食安公投，國民黨已經慘敗一次。當時就着「反萊豬進口」作公投，國民黨同樣以為可以十拿九穩，能得到民眾支持，畢竟瘦肉精這化學品，就算對人體無害，也必定對人體無益，人民理應支持國民黨提出的反對提案，但最終公投案都不獲通過，敗陣收場，對當時就任黨主席不久的朱立倫造成一定打擊。

食安議題剛敗陣 國民黨策略奏效否？

今次國民黨就着進口福島食品，又一次暴跳如雷，看來朱立倫所帶領的國民黨，是打算延續「逢民進黨必反」的策略。這個做法，到底是否可以得到民眾支持，為今年底的「九合一選舉」做好熱身？還是將自己推向深淵，令人覺得在野國民黨是盲目「為反而反」？箇中計算，國民黨是否真的算得準？剛剛才在食安議題敗陣一次，再選擇性質相近的戰場再戰一次，是否真的可以贏回民意？

台灣的政黨制度雖以民進黨和國民黨兩大黨所霸佔，但國民黨的持續不振，無疑是為其支持者增加「轉會」的理由，特別是柯文哲所帶領的台灣民眾黨，主張「藍」、「綠」以外的政治，這次就對進口福島食品一事表示「不反對開放」，其政治取向，或許比國民黨更貼近「淺藍」選民。

最後，有關福島食品進口台灣所引起的爭議，內地也有發表意見。中國外交部發言人趙立堅在記者會中，就着今次台灣開放輸入福島食品回應：「民進黨當局在事關台灣同胞生命和健康安全問題上的所作所為，相信廣大台灣同胞的眼睛是雪亮的。」趙立堅的說法非常中肯，因為食品就算能夠進口，台灣同胞眼睛還是雪亮的——買跟不買，不是政府說了算；同時，台灣同胞也用雪亮的眼睛，將民進黨、國民黨所做的一切看在眼裏，然後在之後的選舉中，通過選票把意見表達出來。

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作者是香港教育大學亞洲及政策研究學系講師

[關仲然]