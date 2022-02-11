周永新：財政預算——民生改善建議

香港經濟如何更上一層樓，尤其是突破目前困局，筆者非這方面專長，沒有什麼真知灼見，但本專欄既以「厚生實錄」為名，筆者還是集中在民生方面的議題。政府應否續派消費券，司長當然要交代，但新冠疫情拖延超過兩年，影響所及，一些民生問題還是要解決的。以下建議，針對的是疫情對市民生活的影響。限於篇幅，筆者只能簡略提出自己的意見，及說明提出建議的理由；至於建議的有關理據及預期效果，以後有機會再討論。

創造有利網上學習的公平條件

建議一：教育方面，筆者建議設立20億元的網上學習基金，協助學童適應教學模式轉變。新冠疫情開始之前，無論是小學生或中學生，利用互聯網學習成為學生吸收知識的重要途徑，當時已有意見認為，互聯網學習模式對基層家庭兒童十分不利，因為他們多缺乏電腦等設備，上網又需額外費用，很多基層家長未必能負擔。

過去兩年，因應新冠疫情，學校數度停止面授課程，並以網上授課代替。研究發現，網上授課並不理想，因為香港的居住環境一般十分狹窄，學童無法在家中安心學習；况且，他們無法與老師和同學互動，也影響他們成長。較富裕家庭尚可為子女提供補救的辦法，基層家庭兒童卻沒有這麼幸運。

政府去年從優質教育基金撥款15億元，目的是協助學童解決網上學習困難。但筆者認為，網上學習既是大勢所趨，無法逆轉，單是在硬件上改善學童網上學習的條件，並不足夠，而應該在優質教育基金撥款之外，增撥20億元設立網上學習基金。筆者所以這樣建議，因為網上學習是教學模式的大轉變，學童所遭遇困難是多方面的，問題並不是有了電腦等設備便可解決。

另外，不同階層兒童受到網上學習的影響並不一樣，如何保證學童得到公平學習機會，這是教育局必須肩負的責任，不應把自己的角色限於提供撥款，等待教育機構來申請添置器材。

建議二：醫療衛生方面，筆者建議成立100億元的基層和地區醫療發展基金。過去兩年市民看到的，是香港的基層和地區醫療服務實在做得不夠、做得不好，以致市民要檢測、要注射疫苗，都要到政府設立的臨時中心，而密切接觸者要隔離，也必須送到特別的檢疫中心，好像香港並沒有地區層面的醫療服務可以應付需要。

地區醫療未做夠做好

其實市民早知道，地區層面的醫療服務作用不大，身體一旦有不適，就算是擦傷流血等小毛病，最快得到治療的方法，就是召喚救護車，把自己送到公立醫院，沒有人會想到鄰近住所的醫療設施。

特首在《2021年施政報告》中提到，政府將在全港設立地區康健中心，目的是「提倡基層醫療以減輕醫管局的壓力」（段131）。特首補充說：「我們會就過去21個月的抗疫經驗作階段性總結，並考慮加強衛生署在制訂和實施公共衛生策略、監管和促進醫療科技及藥物研發等方面的核心功能，以提升該部門在應對未來社會和公共衛生發展的能力。」（段132）

筆者建議的基層和地區醫療發展基金，正是要達成特首在施政報告關於基層和地區醫療所訂下的目的：希望不要等待太久，市民遇有不適，首先想到的，並不是到公立醫院，而是住所附近的地區醫療中心。筆者也希望，藉着基金協助，香港流行病學專家過去所作的努力，不會因疫情過去而流失。

保護兒童工作 須作大整頓

建議三：家庭支援方面，筆者建議成立20億元的家庭支援基金。疫情開始後，因為經濟滑落，香港的旅遊和零售業大受打擊，因此成為政府主要支援對象。筆者在這欄多次指出，其實在疫情之下，作為社會中流砥柱的家庭制度，受到的傷害更嚴重。從事家庭服務的工作人員向筆者表示，疫情後衍生的家庭問題，例如家庭暴力，惡劣程度是多年來少見的。筆者建議的家庭支援基金，就是要重新建立香港家庭應對困難的能力、改善家人關係、紓緩個人因家庭問題而有的情緒困擾。

講到這裏，筆者想起近日發生的院舍工作人員虐兒事件。事件曝光後，筆者認為，香港的保護兒童工作必須來一次大整頓，社會福利署監管受資助機構的機制，也到了徹底檢討的時候。

特首在去年施政報告中提到，政府正「建立強制舉報虐兒個案的機制，同時加強有關專業工作者識別虐兒的培訓」（段126）。言猶在耳，虐兒事件竟在此時發生！筆者建議設立的家庭支援基金，用途之一就是要加強兒童服務工作人員的培訓課程，亦應透過公眾宣傳和教育，提高社會人士對愛護兒童的關注。

建議四：勞工就業方面，筆者建議設立30億元的勞工就業基金。疫情開始後不到半年，失業率急速上升，那時建制和非建制派政黨都要求政府設立失業援助金，協助驟然失去工作的僱員渡過難關；但政府推出的卻是「保就業」計劃，錢落入僱主口袋，失業工人未有直接受惠。今次Omicron來勢洶洶，被強制檢疫和隔離的市民，較前幾波疫情都要多，一些受影響的居民因而被扣薪或解僱。工聯會建議，政府應體恤受影響市民的困難，除發放援助金外，更應推出措施保障工人的就業權利。

疫下勞工市場發展不再一樣

筆者建議的勞工就業基金，除了協助失去工作的工人面對困難外，更重要的是作長遠規劃：分析勞工市場因疫情而出現的變化，從而協助就業人士適應。例如在疫情出現後，保安和清潔員工的數目驟增，以前做長工的，不少轉為兼職（炒散），工人轉換行業和工場的情况成為常態。筆者建議的勞工就業基金，目的就是探討這些轉變，對未來勞工市場的發展路向提出前瞻規劃，及協助工人適應新環境。

總括而言，兩年多的新冠疫情，大幅度改變了學生的學習模式、醫療系統的運作、家庭成員的關係、勞工就業市場的穩定性。政府應如何在新常態中保障市民福祉？盼望財政司長在財政預算案中，能詳細說明政府立場和應對的辦法。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授

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