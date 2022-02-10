陳帆川：防疫措施須明辨 網民策略勿輕信

倡與毒共存卻拒打針 無法自圓其說

套用香港網絡世界的標準，幾乎所有防疫行為，包括打針、戴妥口罩、做檢測，都被視為跟特區政府合作，屬「藍絲」所為。網民往往簡單地挪用西方國家的政策作比較，指出許多國家如今選擇跟病毒共存，質疑香港為何仍要「動態清零」？很多人將此歸咎於香港被迫跟從中國大陸做法，因此對防疫措施更加拒抗。

不過，西方國家跟病毒共存，先決條件是疫苗接種率夠高、重症少。香港網民聲稱要跟病毒共存，與此同時卻拒絕打針，甚至對接種者冷嘲熱諷。如此主張，無法自圓其說。

再者，很多人提倡跟病毒共存，只是當口號來喊，無視西方國家的死亡人數，以及遭長期後遺症纏身的患者數目。數以百萬計的個案疊加，對很多國家來說都是災難級，只是媒體報道了兩年多，大家習慣了。

雖然香港抗疫手法屢遭批評，但無可否認的是，香港染疫死亡與深受後遺症困擾的人數比率，僅及許多西方國家的九牛一毛。香港要跟病毒共存，大家除了一廂情願地期待生活如常，是否也準備好自己或部分身邊人會遭受病毒折磨？

部分市民因為拒絕相信政府的政治宣傳，便連帶將當局積極推廣的醫療常識，也一併拒絕，寧願向網絡意見領袖和自媒體取經，將「疫苗無效」與副作用的消息無限放大，又對病毒對人體的危害選擇性失聰。比起他們當年可能有份嘲笑、說「有政府，唔驚！」的廣州婦女，他們目前「相信KOL同WhatsApp短訊，唔驚！」的態度，其實更令人憂心。

參照國際上具公信力的新聞機構，例如路透社和美聯社等，不難發現，即使西方人跟病毒共存，新冠後遺症（Long Covid）仍然是焦點所在，新冠並不等於傷風感冒。而打針主要為減輕病徵，無法完全防止染病，已是常識，部分港人仍以「打了針也出事」來嘩眾取寵，抹煞疫苗功效，只是愚弄大眾。

網上世界的言論，往往由一小撮狂熱分子主導。有時候一些瘋狂的想法，無異於瘋漢在街頭大吵大嚷。在現實生活裏，我們會對他們避之則吉；在網絡平台，大家卻大呼過癮、爭相轉發，實在不利智力發展。祝諸君虎年金睛火眼，才能龍精虎猛！

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]