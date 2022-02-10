羅健熙、袁海文：政府藥石亂投 社會民怨沸騰

民主黨在這波疫情爆發之際曾做調查，發現有65%市民認同政府應為「與病毒共存」策略作研究或準備，很大程度反映過去的策略不能長期維持。香港曾長期沒本土個案但一直無法通關，也可能令更多市民對防疫感到徒勞。

港府防疫措施一直讓我們最擔憂的，是它沒給市民路線圖或指標，市民看不見政府的「防疫路線圖」，不知限制措施何時終結，指標一直加辣但又沒放寬。即使部分事情定了目標，但目標達到了又轉變、提高，沒完沒了，像追着自己的尾巴走般勞累。典型例子是從前說七成接種率就有群體免疫，不知何時變了八成，現在要九成，針數要求又由2變3。

我們在過去文章曾提及，市民對不同防疫政策都有質疑。例如午市爆疫而禁晚市堂食，又例如室外限聚令長期比室內更嚴格，不勝枚舉。這些質疑都有邏輯基礎，但政府和專家們長期無視這些質疑，至今好像沒聽過什麼回應。到最新的加辣措施，髮型屋和宗教場所不知為何突然要停運，叫市民如何適應？明明衛生防護中心說病毒潛伏期約3天（註1），劃進強檢範圍的仍是以病發前14天計算，人人每天排隊幾個小時，難道不是近月香港最大的群聚？如果排隊沒風險，為何室外空曠地方限聚令收緊至兩人？

「疫苗通行證」違國家衛健委建議

「疫苗通行證」牽涉幅度之廣，全港不知要多聘多少保安守門口看手機，而商場又往往是附近居民的主要出入通道，這些擾民至極的事，高官和專家們又明白嗎？我們知道疫情發展一直在轉變，但你不能無視之前的錯判，然後只說句「疫情嚴重了」就不停加辣，覺得市民必須配合接受，這樣只會讓市民覺得不服氣。市民也清楚知道，疫情在變、病毒在變，只是港府處理方式不變，照辦煮碗再加辣就算。

科學數據說明接種疫苗最大的功效是減低重症或死亡個案，「疫苗通行證」對切斷傳播鏈是沒有作用，唯一的功效是提高疫苗接種率（註2），只是在懲罰不接種疫苗的市民，逼他們承受不合比例的代價。國家衛健委疾控局副局長吳良有去年9月在記者會表示「一些地方為加快新冠病毒疫苗接種，出台了限制性措施，針對這一類情况，國務院聯防聯控機制綜合組要求各地對這種現象予以及時糾正」，個別地區不允許未接種者進入超市、車站等重點公共場所，「這些做法違背了接種的原則，也給群眾造成不便」。民主黨的建議，或許林鄭月娥聽不入耳，不知國家衛健委的意見，林鄭是否也當「耳邊風」？

政府或專家常以「外國有推行疫苗通行證」作例子或護航，但都刻意忽略外國的「疫苗通行證」會隨確診人數降低而放寬。例如人口約900萬的以色列，每日確診宗數由1月底高峰超過10萬，回落至近期每日約5萬，以色列政府周日就放寬通行證安排，進入酒店、健身室、餐廳、電影院均毋須出示疫苗接種或核酸檢測證明。就疫苗通行證及各種極嚴苛措施，政府應提供清晰的指標，說明如何放寬安排，如每日確診宗數、重症／死亡個案、疫苗接種率等。

清零、共存不宜走向極端

我們一直倡議政府要為「與病毒共存」展開準備，並再三強調「清零」或「共存」都不能走向極端。長期絕對清零現實上不可行，無掩雞籠式的共存目前亦不可取；反而動態清零和與病毒共存看來沒有衝突。

丹麥早前宣布進入「與病毒共存」模式，但仍保留入境規例限制。研究疫症行為的丹麥政府顧問彼得森（Michael Bang Petersen）於社交媒體詳細分析（註3），指出逾六成丹麥人支持解除各種限制，不少長者知道自己感染後的重症或死亡風險較高，但也同意解除限制。雖然確診個案大幅增加，但重症率明顯下跌，丹麥人對病毒的恐懼感亦降至2020年初新冠爆發以來的新低，高接種率當然也是原因，接種齊兩針的比率佔總人口超過80%。

維持禁令和各種社交距離措施，「等待」所有問題解決，有其代價，包括經濟、精神健康、民主人權自由等。這些代價，亦會造成人民對社會、政府及其他人的不信任（註4）。抗疫疲勞正是不斷付出這些高昂代價所導致，丹麥人的精神健康與歐洲其他多國比較已是最好，正正是採取的禁令較鬆，及可放寬時就放寬，和香港愈收愈緊是完全不一樣。

但即使政府堅持「動態清零」，也不能藥石亂投。世衛指強制接種疫苗是最後的手段（註5），疫苗亦應給予最有需要的群體。香港現時主要是70歲或以上的長者接種率較低，其餘各年齡層，兩針接種率大都已達到80%。現時出現的感染重症，基本上都是沒有接種疫苗的長者，如果香港政府擔心醫療系統因感染重症而不勝負荷，不是更應針對70歲甚至80歲或以上長者推出措施，而非全個社會、全港市民一同承受？

醫管局多間急症室嚴重超出負荷，市民排隊幾小時強檢，足見政府抗疫策略不但一成不變，而且嚴重跟不上形勢發展。林鄭拒絕在記者會戴口罩，想市民看到她的情緒；她說話時不痛不癢、自以為是的傲慢臉龐，市民倒是看得很清楚。

註1：bit.ly/34u5XAD

註2：bit.ly/3rAEoya

註3：bit.ly/3uCpAkL

註4：bit.ly/3ozugDY

註5：bit.ly/35POW42

作者羅健熙是民主黨主席，袁海文是民主黨醫療政策發言人

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[羅健熙、袁海文]