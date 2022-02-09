羅崑：要重回正常生活 動態清零最有效

盲從他國「與毒共存」 恐損港人性命安全

觀乎本地支持與病毒共存的輿論，實在未見到有任何「站得住腳」的策略適用於本港情况。有些意見領袖或評論文章，更只是反覆強調不少國家已放棄「動態清零」的策略，以力求社會恢復正常運作並推動經濟盡快復蘇。但是，必須指出，不少國家棄用動態清零的策略，是攙雜一系列的因素考量所形成，當中包括政治選舉的得失、利益集團的壓力及大眾抗疫疲勞的心態等等。事實上，相關國家政府是否有高舉民眾的生命權，並以保障社會不同階層的大眾健康安全作為首要考慮，值得我們深思。否則盲目跟從他國方式，將會為本港市民的性命安全帶來嚴重「災難」。

事實上，連日來對於為何採用動態清零的策略，已有很多評論文章論述，這裏不重提。反而筆者想藉此機會，引述日前新華社較引人熱議的一篇時事評論〈凝聚香港社會共克時艱的堅定信心〉，當中說到：「生命權是最基本的人權。新一輪疫情暴發後，特區政府採取一系列措施強化『外防輸入、內防擴散』，按風險程度在不同地區採取『圍封強檢』『強制檢測』和『願檢盡檢』等行動，並將推行『疫苗通行證』等舉措，以最大力量保護市民生命安全。」直接道出特區政府跟從中央政府的抗疫方式，最為符合香港社會的整體利益，也最為有效避免700多萬香港市民的生命安全受到威脅，同時更能避免疫情全面失控，致使市民無限期等待生活重回正軌。

完善抗疫措施的主張 才值得重視

香港青年時事評論員協會是由一群有志服務社會、貢獻國家的年輕時事評論員所組成，自疫情爆發以來，我們一直支持中央政府對抗疫情的動態清零策略。我們一直強調，社會是由不同階層的人士所組成，各階層都是社會的持份者。雖然有意見指出，社會上搶佔輿論主導權的，仍在於少數既得利益階層，但對於保障社會大眾的生命權，我們會持續發聲。

昨天資深傳媒人劉進圖先生在《明報》的評論〈強制長者受苦於心何忍？〉提及，現時許多防疫系統出現樽頸，各區的臨時檢測站應採用荃灣公園檢測站的派籌機方式，以免卻市民長時間輪候而增加相互感染的風險。我們認為，社會基於堅持採用並信任動態清零的抗疫策略下，有更多這方面的評論文章，以完善抗疫措施，才是社會大眾值得重視的輿論。社會上下一心，方可早日戰勝疫情，為市民重回正常生活奪回主導權。

作者是香港青年時事評論員協會秘書長

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅崑]