劉銳紹：無端花月成淹滯 有限韶光空折磨──從港府最新收緊抗疫措施談起

（1）先從微觀角度看新措施

──新限制如何執行乃關鍵所在。例如在私人處所限制最多兩家人聚會的措施，林鄭月娥也無法完全解釋所有可能出現的情景，包括：家庭成員的定義和人數有沒有具體限制？而且屆時如何發現和證明有沒有家庭違法？怎樣執法？大廈管理員或看更的權責如何？還是警方接獲舉報後執法？凡此種種，都可能出現爭拗。

又如官方將修訂《僱傭條例》，界定僱主開除僱員的權限，表面上平衡了勞資雙方在打針問題上的權責，但從打工仔的角度看，穩住經濟和就業才是最大的問題；否則，勞方的保障始終比資方少。

各種政策的空隙，難以細數，關鍵是能否想得細緻？還有那些屬於手停口停的理髮、修甲、美容等個體戶，停業後仍要交租，他們又如何獲得合理保障呢？

──解說能力與透明度是否足夠？如何防止雙重以至多重標準的問題？其實，絕大部分市民都願意配合政府的措施，但過去在解說政策和落實細節方面出現很多問題（如葵涌封樓），已令市民失去信心。最近還有兩個明顯的例子：一是包括禮賓府在內的地區發現陽性污水，但不用強檢。政府說明了理由，但市民是否認為合理？二是林鄭月娥列舉她不戴口罩的理由，例如距離其他人較遠、經常檢測是陰性等；但人們反問一句：市民可否用同樣理由而不戴口罩？肯定不行。這就製造了「只許州官縮骨，不許百姓走甩」的爭拗。

──正常討論與公權力定論的問題。新華社和《人民日報》先後發文支持港府的「動態清零」政策，指「與病毒共存」的言論影響官方政策的實施。但其實一些醫學界的專家、學者、前衛生官員也提過「與病毒共存」的可能性，屬於正常討論的部分。官媒即使要為「動態清零」開路，也應該由內地的醫學界人士發表言論，而不是由中央官媒發出戰鬥式的宣傳和號召，間接造成打壓正常討論的效果。這反映內地習慣的思維模式，以為一錘定音就可以形成主旋律，跟着上下皆行。

（2）推行效率與政治成本如何平衡？

──港府進一步收緊政策的目標很清晰，就是谷針，配合內地的「動態清零」，繼而通關，同時保障香港醫療系統不會崩潰。這個目標不是問題，也有科學根據，但必然勾起市民的聯想和感覺──北望神州，一切跟從，只懂以身相許。市民在配合港府政策時，這種感覺將出現「拉牛上樹」的反應以至反彈。

其實，領會和落實中央精神是兩個不同的層次。領會精神是指明白中央意圖但又結合香港實際情况，想出靈活的方法，令港人容易接受；落實精神則是胡亂理解，跟着死跟，甚至加碼執行。對官員來說，領會錯了可能有風險和代價，政治成本較高，後者較為穩陣，但可能傷害北京的原意。不過，今天的官場文化早已促使官員只重落實而不重領會，令人徒添感慨。

──官員能否建立與民同行的貼地形象？近期的典型例子是，當局建議市民自行測試，呈陽性市民若要去急症室，如可能的話，最好使用私家車，或者乘的士。這是可行的選擇，但卻犯了很基本的公關技巧毛病，令人想到「百姓餓死，何不食肉糜」的諷刺典故。平時，這可輕輕帶過而無傷大雅，但在民怨上升時，就要盡量避免這樣刺激民情。

──注意長期積累下來的負面形象。我不是什麼問題都扯到政治層面，但自從中央表示「要牢牢掌握香港的全面管治權」後，摩擦和抗拒情緒確實增加，尤其是政治制度和氣氛的改變，至今傷痕仍未撫平。這就更要注意在經濟、民生、社會層面上修補官民關係。可惜，這一點又不是官員首要考慮的問題，甚至毫無這方面的意識。

（3）動態政治成本易計 靜態成本難量

──近期流行「動態清零」之說，姑且把它引伸到政治成本之上。以林鄭月娥為例，如果她想連任，計算「動態政治成本」的公式很簡單，只要一切跟隨北京的要求和指示，有需要時加碼落實，甚至北京想不到的，她出謀獻策就行了。在「洪門宴」問題上，不知決策如何，但從客觀效果看，放棄一個徐英偉，保住大伙和大局形象，即使在建制派內產生摩擦，但無論對北京和香港來說，政治成本很輕。北京同意，自然不會不滿。

不過，順應中央意圖是否等於一切如願，這是所有有意競逐下屆特首的人都在盤算的問題。所以，不同人士都有各自的政治成本考慮，在此難以開展。

──動態政治成本容易計算，但靜態政治成本卻難量度。例如北京和港府努力降低BNO（英國國民(海外)護照）的吸引力，但阻不了港人源源不絕地把財富和知識帶到英國去。這就是靜態政治成本。

──民間軟對抗的情緒積累，也是一種靜態的政治成本。如果繼續不理民間感受，而只顧推行強硬的抗疫政策，我相信仍然可以達到谷針的目的，但是由此而產生的靜態政治成本，將會難以評估。最低限度，港府的努力將會事倍功半。所以，不要「無端花月成淹滯，有限韶光空折磨」！更不要互相折磨，內耗精力與心神。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]