狄志遠：中國的香港 世界的香港

駱惠寧的賀辭是十分「中國本位」，他將香港放在中國共產黨第一個百年的結束及第二個百年的開始這脈絡中，討論香港特區的地位及發展。他指出「新時代新征程上，中央更加重視香港的特殊優勢和獨特作用，一系列戰略規劃中都有『香港角色』」，只要香港加速與內地「對接」，香港就一定「能在百年未有之大變局中有更大擔當，在建設現代化強國的新征程上有更大作為」。

然而，香港人——特別是年輕一代——真的甚少從中國共產黨近代歷史思考問題，相信這也是為何香港較少人討論駱惠寧賀辭的原因。

內地跟世界接軌 香港仍是重要窗口

駱惠寧賀辭中涉及香港的定位，是十分重要。駱惠寧認為，「世界的機遇在中國，香港的機遇在內地」，所以香港要加快與中國內地的發展「對接」。我認同香港要更加融入中國內地的發展裏，但我認為，駱惠寧說「世界的機遇在中國，香港的機遇在內地」，只說中一部分，因為香港是一個國際城市，香港既是中國的香港，也是國際的香港，內地也不能完全取代國際。

而且，「世界的機遇在中國」，但中國的機遇，何嘗不也在世界？中國資金近20年來走遍世界，特別亞洲東盟國家、非洲及拉丁美洲等地，近年更有「一帶一路」投資及亞洲基礎設施投資銀行的建立，這都是中國走向世界的舉動，而香港作為一個國際城市，正是在中國這樣的發展下，參與整個與中國及與世界的互動，如此「香港既是中國的香港，也是國際的香港」。香港繼續扮演中國內地跟世界接軌的窗口，雖不是唯一，但仍是非常重要的窗口。因此，香港體制不變，全面落實一國兩制，才是真正對中國發展有最大的貢獻。

管治需要改變 改變需要互動合作

駱惠寧賀辭第二個關心的是香港管治，「良政善治是一個過程，實現這個願景，還有一些制度和機制需要建立健全，還有不少深層次矛盾和問題需要推動解決」。駱惠寧清楚指出，香港還有很多問題要解決。雖然他沒有明言這是什麼，但是，很明顯香港特區政府不能「食老本」，不能想着「躺贏」而懈怠，「或是遇到難題就繞道，只會失去奮鬥的激情和變革的勇氣」。

不管駱惠寧指的是什麼，有一點很清楚——香港特區政府的管治需要改變，改變需要跟社會各界互動合作。在這方面，一個面向香港社會、向香港市民交代的政府，是十分重要，偏偏這方面正是現時香港特區政府最缺乏的地方。

駱惠寧以新春賀辭的方式，表達中央政府對香港的未來定位及香港政府的改變之期望，期望香港要成為一個新香港。但我認為，這一切的「新」，卻在於香港經歷了近年的急遽變化後，仍可以保持這國際城市的核心價值。

作者是新思維主席、立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[狄志遠]