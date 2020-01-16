李峻嶸：IMF後知後覺 港府似唔知唔覺

上述提到的措施，實是建議香港較富有的群體讓利，同時藉此改善對較弱勢群體的保障。以香港的政治光譜而言，這些建議都可算是偏左。這些左傾、被視為違反「大市場小政府」的政策，在香港雖然偶爾有人提出，但一直無法成為主流。不過，自新冠疫情在前年爆發以來，主張推行失業援助的呼聲高了不少。

IMF對港意見 20多年間天壤之別

IMF提出這些偏左的建議，實是反映世界潮流的轉變。IMF這個跨國金融機構，向來被視為極右的新自由主義政策的主要推手。在1990年代末東亞金融危機和2003年疫症期間，IMF對香港的意見，跟2022年可謂有天壤之別。

例如在1998年初，IMF不是建議增建資助房屋，而是鼓勵政府減少對房屋市場的干預（註2）；同年底，IMF在討論當時已愈見嚴重的失業問題時，不但沒有主張搞失業保障，甚至肯定綜援制度那「避免減少勞工市場彈性」的原則（註3）。相反，今次的文件，IMF將失業保障制度形容為一個「有效保障勞動人口」的政策。2001年，IMF建議特區政府透過增加病人自付費用和引入私人醫療保險等方法，以控制醫療開支增長（註4）。當年IMF主張，政府應減少對市民醫療權利的承擔和鼓勵醫療私營化，跟21年後今天的建議，實在是大相逕庭。

過去的新自由主義模式 已不合時宜

儘管不能說IMF已完全放棄了其作為新自由主義推手的角色，但今時今日IMF所推廣的一套，已算跟20年前有些距離。現在IMF所提倡的經濟增長，是「均衡及具包容性的經濟增長」。換句話說，社會不同階級應該都能享受到經濟增長的成果。過去那套強化階級不平等，令勞動條件更差、社會保障更壞的新自由主義模式，早已不合時宜。而促成IMF修正主張的，應該就是2008年的世界金融危機。

這場危機的成因之一，是在新自由主義的影響下，西方（尤其是美國）金融業自1990年代起有愈來愈寬鬆的逐利自由。當源於美國的金融危機拖累了整個世界經濟時，世界各地就出現了「佔領運動」和各式各樣的抗爭，控訴新自由主義帶來的禍害。IMF在2016年也發表了一篇題為「Neoliberalism: Oversold?」的文章，直指一些新自由主義政策沒有帶來增長，反而造成不平等。

港府保障民生政策 僅小修小補

香港沒有像那些經濟曾面臨困境的國家一樣，因為要向IMF借貸而被要求實施減少福利、推進私有化等政策，但這不代表香港就沒有受到新自由主義的毒害。例如香港貧富差距和在職貧窮問題愈見嚴重，跟政府帶頭大搞外判制以拉低基層工人工資不無關係；以往停建居屋、廢除租務管制，難道不是房屋問題更加嚴重的成因？在領匯（今稱領展）私有化一案開始，大眾其實早已知道私有化可能帶來的禍害。

既然香港亦受過新自由主義之苦，政府理應要像IMF那樣，修正既有思維。過去十幾年來，政府推出了法定最低工資、長者生活津貼、在職家庭津貼等措施，近日劏房租務管制也得以落實，這些都顯示出政府意識到要透過干預市場的手段以保障民生。然而，以上政策充其量只是小修小補，而且大多亦是政府對民間長期倡議的些許讓步而已。弱勢的權益和生活，似乎還不是當政者施政時的首要考慮。

補償被隔離禁足者 理所當然

近期疫情又起，部分商業活動因為恢復社交距離措施而停擺；另有市民因禁足、隔離、強制檢測等因素而不能上班。我不是反對現時的「動態清零」策略。這場疫症最可怕之處，就是「清零」又好，「與病毒共存」又好，總會有人要因而犧牲。如果本身最易得重症的群體還未有足夠來自疫苗的保護，盡力清零絕對有道理。問題是：政府在過去兩年的措施，有沒有真的盡力減少抗「逆」能力較低的人的犧牲呢？

早前看特首記者會時，有記者問到會否為被禁足的居民提供補償，特首的回應是暫時不要提補償。但如果政府本身有足夠關顧弱勢的視野，在決定實行禁足令時，其實就應要留意到必然會有居民因為禁足而失去收入。事實上，過去兩年因防疫而被隔離的人，當中都有不少面對過這樣的情况。被隔離、被禁足的人犧牲了自由和入息，為的是成就香港的公共健康，給他們補償根本是理所當然的事；即使是沒有因此而損失收入者，發一些津貼以代表社會感謝他們為公共健康所作的犧牲，也是合理的。

上月林鄭月娥在亞洲金融論壇致辭時提到，疫情正好提醒各界要隨時準備面對危機。林鄭所言極是。但顯而易見的是，政府根本沒有盡力讓市民去面對突如其來的危機。當IMF也後知後覺，主張香港搞失業保障時，特區政府過去兩年拒絕推進失業保障的態度，更似是對既有社會保障制度的不足「唔知唔覺」。

將資源較少者權益 放在「利潤」之上

本屆政府任期尚餘不足半年，要推行一個永久的失業保障制度當然是不可能，但在第五波疫情爆發之際，臨時的失業保障，為被隔離、被禁足市民提供現金津貼，設法令打工仔女不會因排隊接受強檢而損失收入，都是政府應做而未做的事。IMF在新自由主義原則上退卻、內地強調「共同富裕」時，為香港制訂政策的人實在應該順應世界潮流，將社會上資源較少的人的權益，放在「自由市場」和「利潤」之上。

註1：bit.ly/3J09HIv

註2：bit.ly/3s8wTO4

註3：bit.ly/3Gmlv6v

註4：bit.ly/3GpJjWW

作者是香港理工大學專業及持續教育學院社會科學、人文及設計學部講師

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[李峻嶸]