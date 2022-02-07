鄭立：斬腳趾避沙蟲不智 應對疫情要新策略

當然，上面的聲稱都是假的，空氣根本不會傳染愛滋病。但我當時就在想，如果空氣真的會傳染愛滋病，難道邱淑貞可以一直用餐巾掩鼻，甚至不呼吸嗎？櫈你可以不坐，口水也可以用口罩擋住，但唯一避免呼吸的方法，應該就是死亡。

慶幸的是，空氣不會傳染愛滋病；不幸的是，空氣似乎會傳染那個名字常常在變的新疫症。最近看到報道，比武俠小說還要神奇，不是隔九丈遠都可能傳染，就是擦身而過亦可能中招，中招了又不知不覺，到處傳播。

簡單來說，它的傳播能力，與傷風感冒相比，恐怕有過之而無不及；至於對身體的危害程度，我不是專家，並不懂評價。但我們對防疫的投入，肯定遠超防愛滋病百倍。你想像一下，現在我們就像是在應付一個有感冒的傳播能力的愛滋病。

既然它的傳染能力比感冒有過之而無不及，若我們的防疫規格能夠根絕其傳播，恐怕也能根絕感冒，那真的是人類歷史上的大創舉。想想這兩年來，感冒患者也真的大幅減少。反過來說，如果我們沒辦法消滅感冒，那恐怕也防不了此病毒，因為它們的傳染方式是相近的。

我想香港社會與政府，應該好好準備應對疫情的新策略。久守必失，城牆終會有被攻破的一天。社會各界為了防疫，不斷付出沉重代價，但可能這一切都是沒有意義的犧牲。腳趾斬掉了，沙蟲還是揮之不去的話，那就只是一個無端端斬掉自己腳趾的傻瓜而已。

作者是專欄作家

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[鄭立]